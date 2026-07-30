Fed 決策／ 華許重申將通膨拉回2%目標 聯準會決策五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三決議按兵不動，以下是以下是FOMC利率決策聲明，以及聯準會（Fed）主席華許記者會重點摘要：

1. 三票反對按兵不動

FOMC 以 9 票對 3 票決定，把基準聯邦基金利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。這次有三名決策官員投下異議票：達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根、克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，以及明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里。三人主張升息 1 碼。

2. 聲明幾乎未動

Fed 會後聲明幾乎未作調整，表示通膨仍偏高，「部分反映供應衝擊推升能源等特定產業價格」，重申「儘管不確定性仍高，部分源於中東衝突，經濟活動仍以穩健步調擴張。生產力成長和資本投資均表現強勁」。

3. 重申恢復物價穩定

會後聲明其餘內容與 6 月會後聲明相同，決策官員重申將「實現價格穩定」。

4. 華許重申將通膨拉回2%目標

華許在記者會上矢言，要把通膨拉回 Fed 的 2% 目標。他說：「讓我重申：不存在寬鬆的通膨目標，也不存在寬鬆的隱含目標，至少在本委員會任內不會有。」

5. 市場認為華許只是暫時贏得喘息機會

美國2年期公債殖利率下跌 4 個基點至 4.24%，30 年期殖利率上升 4 個基點至 5.13%。華許發言時，美股一度翻紅，但隨後再度轉跌。有分析師認為，華許只是暫時贏得喘息機會，接下來經濟數據非得幫助Fed舒緩壓力，否則Fed9月勢得升息。