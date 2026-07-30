快訊

台股血淚…苦主貼畢業文：開融資如交出靈魂 在無止盡的追繳令中陷入瘋狂

Fed利率連5凍！3名聯準銀總裁持異議 分歧加劇超乎預期

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed 決策／ 華許重申將通膨拉回2%目標 聯準會決策五要點一次看

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
分析師認為，華許只是暫時贏得喘息機會，接下來經濟數據非得幫助Fed舒緩壓力，否則Fed9月勢得升息。路透
分析師認為，華許只是暫時贏得喘息機會，接下來經濟數據非得幫助Fed舒緩壓力，否則Fed9月勢得升息。路透

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三決議按兵不動，以下是以下是FOMC利率決策聲明，以及聯準會Fed）主席華許記者會重點摘要：

1. 三票反對按兵不動

FOMC 以 9 票對 3 票決定，把基準聯邦基金利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。這次有三名決策官員投下異議票：達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根、克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，以及明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里。三人主張升息 1 碼。

2. 聲明幾乎未動

Fed 會後聲明幾乎未作調整，表示通膨仍偏高，「部分反映供應衝擊推升能源等特定產業價格」，重申「儘管不確定性仍高，部分源於中東衝突，經濟活動仍以穩健步調擴張。生產力成長和資本投資均表現強勁」。

3. 重申恢復物價穩定

會後聲明其餘內容與 6 月會後聲明相同，決策官員重申將「實現價格穩定」。

4. 華許重申將通膨拉回2%目標

華許在記者會上矢言，要把通膨拉回 Fed 的 2% 目標。他說：「讓我重申：不存在寬鬆的通膨目標，也不存在寬鬆的隱含目標，至少在本委員會任內不會有。」

5. 市場認為華許只是暫時贏得喘息機會

美國2年期公債殖利率下跌 4 個基點至 4.24%，30 年期殖利率上升 4 個基點至 5.13%。華許發言時，美股一度翻紅，但隨後再度轉跌。有分析師認為，華許只是暫時贏得喘息機會，接下來經濟數據非得幫助Fed舒緩壓力，否則Fed9月勢得升息。

聯準會 Fed 華許 通膨

延伸閱讀

Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

Fed 決策／7月29日會議聲明全文

Fed傳聲筒：FOMC盯3重點 華許怎麼解釋升息與否將決定市場漲或跌

聯準會利率不動但分歧加劇 9月升息機率破5成

相關新聞

Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

美國聯準會（Fed）於美東時間29日下午2時（台北時間30日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5%–3.75%不變，一如市場預期；但有三名地區聯準銀總裁持異議，多於彭博資訊原先預期的兩人。

基準利率不動美債殖利率飆高 通膨難解拖累美股道瓊大跌1152點

美股道瓊工業指數今天在聯準會決定基準利率不變後逆勢走低，終場下跌1152點，創去年宣布關稅後最大跌點。美國通膨陰影不散，...

全球基金轉向…資金撤出南韓晶片股 港股大贏家

正當美股、亞洲股市慘跌下，全球資本正上演一場罕見的「大逆轉」。今年初，全球基金紛紛做空香港科技股，將資金挪至南韓晶片巨頭以追逐AI熱潮。然而隨著記憶體股票泡沫破裂、南韓KOSPI指數單月暴跌逾30%，這些基金正以驚人的速度平倉香港空頭部位，同時拋售南韓晶片股。

Fed 決策／三張升息異議票凸顯內部分歧 華許抗通膨承諾仍停留口頭

聯準會（Fed）周三維持利率不變，但三位地區聯邦準備銀行總裁主張升息並投下反對票，可見Fed內部要求因應通膨的壓力升高。

Fed 決策／ 華許重申將通膨拉回2%目標 聯準會決策五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三決議按兵不動，以下是以下是FOMC利率決策聲明，以及聯準會（Fed）主席華許記者會重點摘要：

晶片股拋售潮未止…美股收黑 費半跌逾5%、道瓊挫逾千點

美國聯邦準備理事會（Fed）維持利率不變，在微軟（Microsoft）與MetaPlatforms公布季度財報前，人工智...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。