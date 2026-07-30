Fed 決策／7月29日會議聲明全文

正當美股、亞洲股市慘跌下，全球資本正上演一場罕見的「大逆轉」。今年初，全球基金紛紛做空香港科技股，將資金挪至南韓晶片巨頭以追逐AI熱潮。然而隨著記憶體股票泡沫破裂、南韓KOSPI指數單月暴跌逾30%，這些基金正以驚人的速度平倉香港空頭部位，同時拋售南韓晶片股。

2026-07-30 02:31