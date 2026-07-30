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Fed 決策／7月29日會議聲明全文
聯準會7月29日聲明全文如下：
聯邦公開市場委員會（FOMC）以9票對3票批准發布以下聲明：
委員會決定將聯邦資金利率目標區間維持在3.5%至3.75%，以支持聯準會的雙重使命。委員會將繼續維持銀行體系充裕準備金的政策。
儘管不確定性仍高，部分源於中東衝突，經濟活動仍以穩健步調擴張。生產力成長和資本投資均表現強勁。就業成長與勞動力保持同步，失業率變化不大。 通膨相對於委員會2%的目標仍然偏高，部分反映供應衝擊推升能源等特定產業價格。委員會將致力恢復物價穩定。
投票反對這次貨幣政策決定的包括哈瑪克（Beth M. Hammack，克利夫蘭聯邦準備銀行總裁，）、卡斯哈里（Neel Kashkari，明尼蘇達聯邦準備銀行總裁）和洛根（Lorie K. Logan，達拉斯聯邦準備銀行總裁）。三人主張本次會議應將聯邦基金利率目標區間調升 1 碼。
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