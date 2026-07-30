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Fed利率連5凍！3名聯準銀總裁持異議 分歧加劇超乎預期

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基準利率不動美債殖利率飆高 通膨難解拖累美股道瓊大跌1152點

中央社／ 華盛頓29日專電
美股道瓊指數29日大跌1152點，創去年宣布關稅後最大跌點。 路透社
美股道瓊指數29日大跌1152點，創去年宣布關稅後最大跌點。 路透社

美股道瓊工業指數今天在聯準會決定基準利率不變後逆勢走低，終場下跌1152點，創去年宣布關稅後最大跌點。美國通膨陰影不散，聯準會升息壓力大增，基準利率不動導致美債殖利率上揚，拖累3大指數。

美國聯邦準備理事會（Fed）29日維持基準利率不變，公開市場委員會（FOMC）會議結束，道瓊工業指數一度走高。反對維持原利率的票數在12位聯準會成員中達3票，市場多認為存在通膨壓力，下半年提高基準利率0.25個百分點（1碼）機會增加。

受通膨陰影衝擊，道指下跌1152.46點，跌幅2.19%，以51594.14點作收，創去年4月對等關稅宣布後最大跌幅。

標普500指數呈同樣走勢，聯準會維持基準利率指數一度走高，隨後下探，以7316.15點作收，跌幅1.52%。那斯達克指數走低，下跌433.97點，跌幅1.74%，以24442.94點作收。

費城半導體指數28日跌4.49%，今天持續受人工智慧（AI）類股投資過熱，中國國企量產浸潤式深紫外光（DUV）曝光機報導等影響，下跌5.33%，以10447.49點作收。費半自6月AI熱潮升至最高至今，跌幅已超過25%。

記憶體類股美光（Microm）與SK海力士（SKHynix）美國存託憑證（ADR），29日分別下跌9.94%與2.60%。

高階晶片類股輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）、超微（AMD）與台積電（TSMC）ADR，下跌3.55%、5.12%、5.51%與4.50%。

聯準會雖維持基準利率不變，但國債29日持續反應美國通膨現象，價格走低，殖利率上揚。10年期公債殖利率上升7個基點（1個基點等於 0.01%），達到4.67%；30年期公債上升10個基點，殖利率超過5.2%，達到近2007年後最高水準。

聯準會主席華許（Kevin Warsh）在記者會中強調，公開市場委員會的決定很重要，只要有合理需求，大家會採取行動。

Doubleline資本執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）在財經頻道CNBC指出，通膨如要控制在2%，就得提高基準利率，美債殖利率在聯準會宣布決定後，已向華許釋出訊號。

道瓊 美債殖利率 通膨

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