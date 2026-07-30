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AI軍備競賽開銷驚人 Meta第二季現金流大減91%

中央社／ 舊金山29日綜合外電報導

臉書（Facebook）母公司Meta今天公布財報，獲利未達市場預期。為在人工智慧（AI）競賽保持競爭力所投入的龐大成本，加上高額法律費用與資遣費，拖累Meta獲利表現。

法新社報導，Meta公佈第二季財報顯示淨利較去年同期下滑14%，降至158億美元，不過營收年增28%達608億美元，高於市場預期，顯示公司的廣告業務依然維持強勁成長動能。

路透社報導，財報顯示Meta的自由現金流（free cashflow）暴跌91%，顯示大舉投資AI基礎建設帶來沉重的財務壓力，且相關投資的回報仍充滿不確定性。

Meta第二季自由現金流為7.84億美元，遠低於去年同期的85.5億美元。

消息公布後，Meta股價在盤後交易下跌約5%。

Meta自由現金流大幅縮水，情況與谷歌（Google）母公司Alphabet如出一轍。Alphabet上週表示，由於第二季支出高達59億美元，公司出現史上首次自由現金流轉負的情況。如此驚人的支出速度，甚至令華爾街最看好他們的投資人都感到震驚，殃及Alphabet股價下跌。

Meta目前預估，2026年資本支出將介於1300億至1450億美元之間，高於先前預估的1250億至1450億美元。此外，Meta也調高全年費用預測區間的下限，以納入第二季認列、與法律訴訟相關的24億美元費用。

Meta目前預估，2026年全年總支出將介於1650億至1690億美元之間，高於先前預估的1620億至1690億美元。

財經新聞網CNBC報導，Meta旗下負責開發虛擬實境（VR）裝置及AI穿戴式裝置的Reality Labs部門，在最新一季虧損46.2億美元。

Meta在第二季財報中表示，Reality Labs本季營收為4.31億美元，高於去年同期的3.70億美元；不過營業虧損卻由去年同期的45.3億美元擴大至46.2億美元。

Reality Labs負責開發Quest品牌的VR頭戴式裝置，以及Ray-Ban Meta智慧眼鏡。自2020年底以來，RealityLabs累計營業虧損已超過800億美元。

Meta 現金流 開銷

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