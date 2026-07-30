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晶片股拋售潮未止…美股收黑 費半跌逾5%、道瓊挫逾千點
美國聯邦準備理事會（Fed）維持利率不變，在微軟（Microsoft）與MetaPlatforms公布季度財報前，人工智慧（AI）相關晶片股延續近期跌勢，美股主要指數今天大幅收低。
道瓊工業指數下挫1153.18點或2.19%，收報51594.14點。
標普500指數下跌112.63點或1.52%，收在7316.15點。
那斯達克綜合指數挫跌433.97點或1.74%，收24442.94點。
費城半導體指數大跌588.19點或5.33%，收10447.49點。
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