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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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聯準會利率不變3票反對 華許形容決策過程如家庭爭吵

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天決定維持利率不變，但12名決策官員中有3人持異議，主張升息1碼。聯準會主席華許形容，12名成員在決策期間進行激烈討論，宛如「真正的家庭爭吵」。

美國財經媒體CNBC報導，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）以9票贊成、3票反對，決定將利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間。

這3張反對票分別來自克里夫蘭聯邦準備銀行總裁漢麥克（Beth Hammack）、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）及達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）。

法新社報導，華許（Kevin Warsh）在記者會上表示：「我們大多在討論攸關貨幣政策執行的重大問題。我們沒有迴避這些問題，也沒有害怕面對它們。」

此外，華許也指出：「我的同僚彼此之間有更多互動，這就像一場真正的家庭爭吵。」

聯準會 華許 利率

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