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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

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聯準會利率不動但分歧加劇 9月升息機率破5成

中央社／ 紐約29日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天決定維持基準利率不變，但有3位區域聯邦準備銀行總裁投反對票，主張應當升息。這凸顯聯準會內部要求採取行動應對通膨的壓力正在持續累積。

財經新聞網CNBC報導，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）以9票贊成、3票反對，決定將利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間。

3張反對票分別來自克里夫蘭聯邦準備銀行總裁漢麥克（Beth Hammack）、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）及達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）。這3人向來主張應升息，認為通膨已連續超過5年高於Fed設定的2%目標，有必要透過更高利率來抑制物價。

今天的會後聲明顯示，這3位持反對意見的官員「傾向在本次會議將基準利率目標區間上調0.25個百分點（1碼）」。

多達3位與會官員提出反對意見，也是聯準會自2016年9月以來首次出現如此多的反對票。

芝加哥商品交易所（CME）的市場預測工具FedWatch在決議公布後，預期聯準會於9月下次政策會議升息0.25個百分點（1碼）的機率上升至59%，明年1月時利率至少比目前高出0.25個百分點的機率則達90%。

華爾街日報指出，在6月的會議時聯準會約有一半官員認為，今年稍晚可能有必要升息，不過2週前公布的通膨數據表現溫和，減輕聯準會在本次會議升息壓力。然而，美國與伊朗近期再度爆發軍事衝突，推升能源價格再度上漲。

美伊衝突再起也凸顯聯準會官員對利率按兵不動的耐心漸失。之前美國去年已因關稅措施導致物價上升，而人工智慧（AI）基礎建設熱潮帶來的強勁需求也持續推升通膨壓力。

聯準會 升息 利率

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