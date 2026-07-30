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Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
聯準會美東時間29日將利率維持不變，但持異議者增加。路透
聯準會美東時間29日將利率維持不變，但持異議者增加。路透

美國聯準會Fed）於美東時間29日下午2時（台北時間30日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5%–3.75%不變，一如市場預期；但有三名地區聯準銀總裁持異議，多於彭博資訊原先預期的兩人。

持異議的三人，分別是克里夫蘭聯準銀總裁哈瑪克（Beth Hammack）、明尼亞波利斯聯準銀總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）、達拉斯聯準銀總裁蘿根（Lorie Logan），他們偏向這次會議升息1碼（25個基點）。彭博資訊原先預期，僅有哈瑪克和蘿根會投下反對票。

主張採取更緊縮政策的官員認為，通膨已對家庭造成負擔，而且沒有明顯消退跡象。近期物價壓力既反映川普總統祭出的關稅，也受到伊朗衝突推高能源成本的影響。

本次的會後聲明，與前次會議決策後發布的版本幾乎相同，也延續Fed今年以來的政策作法。Fed在2025年下半年三度降息後，今年始終維持利率不變。措辭上的少數變化，是Fed將先前「重申維持銀行體系準備金充裕的政策」，改為「持續維持銀行體系準備金充裕的政策」。

這次的會後聲明也延續華許上任後的風格，比過去常見篇幅短得多。華許強調，要改變Fed的溝通方式，他成立的五個工作小組中，便有一個「溝通工作小組」專門處理這項議題。

Fed 利率 美國聯準會

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