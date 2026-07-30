韓股兩天暴跌16%⋯個股槓桿ETF釀災 官方致歉

韓股KOSPI指數29日再度暴跌，觸發今年以來第9度熔斷。韓國財政部就5月推出個股槓桿型ETF時有欠審慎致歉，正考慮限制這類產品的投資資格，只允許專業投資人參與。

韓國綜合股價指數（KOSPI）29日盤中一度重挫13%，連續第二天觸發熔斷機制。SK海力士（SKHynix）財報不若預期，進一步加劇市場對人工智慧（AI）投資熱潮的不安情緒。儘管指數之後收斂跌幅，終場仍下跌6%，韓股短短兩天累計跌幅達16%。

財經新聞網CNBC指出，自5月27日推出個股槓桿型指數股票型基金（ETF）以來，韓國散戶投資人已淨買入14兆韓元（約新台幣3143億）相關產品，相較之下，外國投資人的淨買入金額約為2兆韓元（約新台幣447億）。

起初這波投機性交易熱潮雖曾推動韓股成為全球表現最亮眼的股市之一，但伴隨晶片股領跌、KOSPI指數出現大幅修正，這些投資人如今正承受沉重虧損。

其中，持有與晶片大廠三星電子及SK海力士掛鉤的個股槓桿型ETF投資人，損失尤其慘重。這些產品曾隨著AI帶動的半導體行情大漲，如今則同步重挫。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，以追蹤SK海力士的兩倍槓桿ETF（KODEX SK Hynix SingleStock Leverage ETF）為例，自6月高點以來已崩跌逾80%；追蹤三星電子的同類型商品也累計重挫近75%。

KOSPI指數之前經歷一波猛烈漲勢，但如今已急轉直下。市場對晶片股的憂慮，使KOSPI指數過去一個月內市值大幅縮水，跌幅近35%。

韓國國會已為此舉行多場公聽會，許多議員認為，5月推出的個股槓桿型ETF放大市場波動，導致韓國股市的波動程度明顯高於全球其他市場。

在野黨議員質疑，有關機關何以在資產管理界普遍存有疑慮下卻貿然推出這些產品，不滿政府將推高股價置於市場穩定之上。

在野的國民力量黨議員李鍾旭（Lee Jongwook,音譯）說：「這個國家已成了賭場。這類產品根本不應該獲准進入市場。我認為這是一項政策失敗。」

路透社報導，韓國企劃財政部長具潤哲29日在國會詢答時應議員要求，就個股槓桿型ETF在欠缺審慎考量下推出一事公開道歉。

韓國金融服務委員會主席李伍源（Lee Eog-weon，音譯）29日也表示，監管機關正考慮限制這類產品的投資資格，只允許專業投資人參與。

首爾經濟日報（Seoul Economic Daily）引述李伍源向國會說：「如有必要，我們可以把（投資資格）門檻提高到僅限專業投資人。」還說如果國會完成必要立法，監管機關也可以降低這類產品的槓桿倍數。

李伍源說：「由於兩倍（追蹤倍數）的槓桿幅度過高，若將之調降，應有助於降低市場波動性。」並表示在審議相關法案的過程中，也將研究如何兼顧投資人的權益，例如透過受益人股東大會（beneficiarygeneral meetings）等方式一併處理。