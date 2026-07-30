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AI概念股續跌拖累全球市場 倫敦股市逆勢創新高

中央社／ 倫敦29日綜合外電報導

投資人持續減碼人工智慧（AI）相關投資，拖累全球股市，韓國股市重挫，創歷來最劇烈跌勢之一，但在油價大漲帶動能源股走強及企業財報利多支撐下，倫敦股市今天逆勢收漲，並在盤中創新高。

倫敦FTSE 100指數上漲37.39點或0.34%，收在10908.41點。

法蘭克福DAX指數微跌3.53點或0.01%，收在25460.48點。

巴黎CAC 40指數下跌50.51點或0.60%，收在8408.27點。

概念股 倫敦 市場

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