AI概念股續跌拖累全球市場 倫敦股市逆勢創新高

中東戰火持續之際，美國總統川普日前才表示，大陸國家主席習近平在五月北京「川習會」時曾承諾，「無論在什麼情況下，他都不會給或賣伊朗武器」，且這項表態也涵蓋大陸企業。不過，路透廿九日引述三名知情人士報導，伊朗預計在數周內接收首批最多四百套大陸製肩射式防空飛彈發射系統，採購案金額約六千至七千萬美元，是伊朗自戰事爆發以來，強化短程防空能力的已知大型採購案之一。

2026-07-30 00:00