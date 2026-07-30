晶片股走弱韓股崩跌 散戶恐慌逃命

晶片股走弱不只拖累台股，南韓股市也無法倖免於難。南韓散戶投資人爭相拋售持股，韓股KOSPI指數昨盤中一度崩跌近百分之十三，儘管跌幅收斂，終場仍大跌近百分之六。而韓股的槓桿型ＥＴＦ（指數股票型基金）去化成為韓股暴跌的核心，南韓財長具潤哲昨也為政府當初未經審慎考量便允許推出個股槓桿型ＥＴＦ致歉。

KOSPI指數昨下跌三六○點，指數收在五六六三點，跌破六千點關卡，不到一個月前，韓股才在慶祝KOSPI突破九千點大關。而和六月廿二日的高點相比，KOSPI指數已回落近四成。日經指數昨也下跌九三○點，但跌幅百分之一點四九較台韓股市輕微。

目前市場情緒迅速從先前的狂歡轉為恐慌與投降性賣壓。ＤＳ資產管理公司基金經理Yoon Joonwon表示，「大家看起來就是在逃命。」「尤其是散戶出現如此大規模的拋售，很難理解。不論從技術面還是情緒面來看，這都是非理性的賣壓。」

市場跡象顯示，今年初透過融資與槓桿ＥＴＦ推升韓股大漲的散戶，如今正「棄械投降」，選擇放棄持股、全面撤退。Fibonacci資產管理公司執行長Jung In Yun說，「今天出現了大量強制平倉，現在只能等待散戶賣壓逐漸消退，市場才有機會止穩。」