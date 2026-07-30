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全球基金轉向…資金撤出南韓晶片股 港股大贏家

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
7月至今，恒生指數上漲約12%，而KOSPI暴跌約33%。中通社
7月至今，恒生指數上漲約12%，而KOSPI暴跌約33%。中通社

正當美股、亞洲股市慘跌下，全球資本正上演一場罕見的「大逆轉」。今年初，全球基金紛紛做空香港科技股，將資金挪至南韓晶片巨頭以追逐AI熱潮。然而隨著記憶體股票泡沫破裂、南韓KOSPI指數單月暴跌逾30%，這些基金正以驚人的速度平倉香港空頭部位，同時拋售南韓晶片股。

智通財經報導，這場資本逆轉中，香港股市成為最大贏家。7月至今，恒生指數上漲約12%，而KOSPI暴跌逾33%。7月以來，阿里巴巴、小米和美團成為最大贏家，漲幅分別為22%、47%及34%；三星和SK海力士同期跌幅分別達37%、47%。

數據顯示，南韓KOSPI指數與恒生科技指數的月均線（20天）相關性已再次轉為負數。

這一負相關模式代表，當全球基金拋售以三星電子和SK海力士為主導的韓股時，他們同時在回補阿里巴巴和騰訊等港股科技股的空頭部位。一場由AI狂熱驅動的資本遷徙，正在加速。

中信證券分析，港股憑藉估值優勢、資金結構改善以及空頭回補空間，正成為全球資金由高擁擠交易向低估值資產切換的主要承接方向之一。

港股領漲方向主要為此前未平倉賣空占比最大的行業。

高盛日前研報指出，大陸AI類股總市值僅占全球AI總市值的10%，但創造了全球16%的AI相關營收；而全球基金配置在中資AI股票上的倉位僅1.2%。代表香港科技股仍然被嚴重低配，存在持續回補空間。香港正在成為資金逃離晶片製造商的主要受益者。

數據顯示，7月上中旬港股賣空活動觸及月內高位後，下旬各標的賣空活動普遍顯著降溫。南向資金在7月6日至10日當周累計淨流入港幣391億元，創4月以來單周新高。

截至7月28日收盤，南向資金7月以來淨流入規模已達到港幣775.1億元。

全球資金套利模型的大改組引發對沖基金「配對交易」的大拆倉。

耀才證券分析師陳偉明指出，市場對AI硬體過剩的擔憂拖累日韓台股市，卻觸發對沖基金進行平倉倉位調整，買回早前被過度借貨賣空的香港科網股。

港股 基金 香港

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