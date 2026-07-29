停火不到一個禮拜…美伊戰事再交鋒 油價大漲

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
在伊朗襲擊美軍約旦基地後，維持四天的美伊停火正式破局。圖為伊朗首都德蘭街頭24日在阿札迪廣場展示短程彈道飛彈「真主之劍」。歐新社
在伊朗襲擊美軍約旦基地後，維持四天的美伊停火正式破局。圖為伊朗首都德蘭街頭24日在阿札迪廣場展示短程彈道飛彈「真主之劍」。歐新社

美國總統川普29日表示，在約旦一處美軍基地遭襲擊後，美國將對伊朗實施強力回擊。之前一度緩和的中東戰事再度升級，緊張局勢又開始升溫，國際油價漲勢再起。

福斯新聞報導，川普接受電話採訪時表示，「我們會狠狠打擊他們」，「他們將遭到沉重打擊。」川普這番最新表態推動國際油價漲勢再起。布蘭特原油29日一度大漲約7%，重返每桶90美元大關之上，西德州也漲7%左右，至84美元。

在此之前，美伊已從24日起暫停互轟，讓局勢短暫趨於平靜，能源價格隨之大幅回跌三天。如今，這段短暫的停火期看來已經結束。本月以來，美國與伊朗之間的局勢在衝突升級、外交斡旋和重新交火之間反覆切換，導致原油期貨價格劇烈震盪。談及未來是否仍有可能與伊朗舉行會談時，川普仍表示，「我們會讓他們繼續談。」

美國與沙烏地阿拉伯戰機29日空襲伊拉克東部由伊朗支持的民兵組織，使更多國家捲入這場戰爭，可能使中東衝突進一步升級。另一方面，伊朗革命衛隊表示，已對約旦境內美軍目標發射飛彈，以報復美國軍事行動。

負責美軍中東行動的美國中央司令部表示，美國和沙國最新這波空襲伊拉克行動，是為了回應過去72小時伊朗代理人組織發動的30多次無人機攻擊。中央司令部指控伊朗軍方指示其在伊拉克的代理武裝組織，攻擊美國駐軍和沙國的能源基礎設施。

伊拉克民兵組織「人民動員」則指控，美國與沙國空襲該組織在伊拉克多個省分的基地，造成至少20名成員喪生，30多人受傷。聲明中形容美沙聯軍的空襲是「危險的升級行為、侵犯伊拉克主權，以及對伊拉克官方安全機構的攻擊」。伊拉克總理柴迪也召開國家安全委員會緊急會議，討論此事。

沙烏地阿拉伯外交部發表聲明表示無意升高衝突，但將回應任何侵略行為。

最新一輪衝突凸顯，伊朗與美國距離正式重啟和平談判仍相去甚遠，更不用說達成一項永久結束衝突並重啟荷莫茲海峽航運的協議。

這場衝突也讓川普倍感壓力。隨著美國汽油價格飆升，愈來愈多美國民眾反對這場戰爭，川普在11月期中選舉前的支持率正受到衝擊。

荷莫茲海峽實際上仍處於關閉狀態，幾乎沒有船隻通行，至少沒有開啟船舶自動識別系統應答器的船隻行駛。伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台29日凌晨報導稱，伊斯蘭革命衛隊宣稱，過去數小時內已「攔截並迫使三艘油輪停航」。報導稱，這些油輪當時正「沿著一條不安全且非法的航線航行」。

美伊 油價 中東戰事

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