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南韓散戶這波虧387億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均陳律安／綜合外電

南韓股市29日連續第二天重挫，SK海力士最新財報未能滿足市場期待，讓投資人對AI產業更無信心。散戶投資人爭相拋售持股。花旗估算，南韓散戶這一波在槓桿型ETF的累計損失約達56.3兆韓元（387億美元）。

市場劇烈震盪，各界多將元凶指向個股槓桿ETF。南韓財政部長具潤哲29日在國會答詢時表示，政府當初未經審慎考量便允許推出此類商品，他對此感到抱歉。金融服務委員會主席李億遠也在聽證會上表示，「身為金融市場最高主管機關，對於未能在這項產品的監管上妥善回應民眾期待感到抱歉」。 Kospi指數連續第二日觸發熔斷機制，至今較6月高點已暴跌約40%。不到一個月前，投資人才熱烈慶祝Kospi突破9,000點大關。

如今，市場情緒正迅速從先前狂歡轉為恐慌與投降性賣壓。DS資產管理公司基金經理尹俊元（音譯）表示：「大家看起來就是在逃命。」「尤其是散戶出現如此大規模拋售，很難理解。不論從技術面還是情緒面來看，這都是非理性賣壓。」

市場已有跡象顯示，今年初透過融資與槓桿ETF推升韓股大漲的散戶，如今正「棄械投降」，全面撤退。

Fibonacci資產管理公司執行長鄭寅潤（音譯）表示，市場出現大量強制平倉，現在只能等待散戶賣壓逐漸消退，市場才有機會止穩。eToro亞太與中東首席分析師吉爾伯特指出，由於SK海力士與三星電子在Kospi指數中的權重極高，當兩家公司同步下跌時，整個市場幾乎無處可逃。

散戶 南韓 花旗

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