IQM上市掀關注 芬蘭專家解析量子電腦

芬蘭量子科技新創公司IQM近日完成美國與芬蘭證券交易所上市，再度引發市場關注這項新興技術何時能真正走入商業應用。芬蘭量子科技專家表示，隨著硬體持續進步，第一批具實用價值的應用可望很快問世，有望解決連現今超級電腦都難以完成的複雜運算。

「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）專訪阿爾托大學（Aalto University）量子科技教授、量子電腦公司IQM，及量子演算法公司Qmill共同創辦人米科．莫托寧（Mikko Möttönen）。他表示，理解量子電腦的關鍵，在於「量子位元」（qubit），這也是量子電腦與傳統電腦最大的不同。

莫托寧指出，一般電腦運算建立在「位元」（bit）之上，只能表示0或1。量子電腦使用的是量子位元（qubits），可以處於「疊加」（superposition）狀態，也就是可同時呈現0與1的量子狀態。因此在處理特定問題時，具備遠高於傳統電腦的運算潛力。

不少人以拋硬幣比喻量子位元，認為硬幣在空中旋轉時，同時具有正反兩面的可能性。不過，莫托寧認為這個比喻並不完全貼切。他說，「硬幣在空中飛，其實都有特定的方向與軌跡，只要算準力道就能知道結果。但量子位元已超越人類能理解的預測過程。在真正確認答案之前，根本不可能知道結果會是什麼。」

他表示，由於量子位元可同時保留大量運算可能性，能同步探索大量可能解方，因此在部分複雜問題上，可望大幅縮短運算時間。

他舉例，目前廣泛使用的加密技術，主要建立在嚴密的防護機制上，哪怕是當今運算速度最快的超級電腦，也得花上漫長歲月才能完成解密。但未來若量子電腦運用Shor演算法，破解速度可望大幅提升，使現行加密技術必須重新設計，以因應量子時代帶來的新挑戰。另一方面，量子電腦未來亦可廣泛應用於物流與交通調度，能在無數複雜情境中迅速演算，大幅縮短找出最優解方的時間。

不過，量子電腦距離全面普及仍有不少挑戰。莫托寧表示，量子位元極易受到外界干擾，如何維持它穩定狀態，是目前技術發展的重要課題。若量子位元無法維持長時間的穩定狀態，即使運算能力再強，也難以完成複雜計算。

莫托寧研究團隊去年發表研究成果，成功讓與IQM及Google採用相同類型的超導量子位元維持超過1毫秒穩定狀態，是首次有研究團隊達成這項成果，也吸引其他研究團隊跟進驗證。

量子電腦最大的意義，在於讓過去被認為幾乎不可能完成的計算逐漸成為可能。如今量子電腦的精準度突飛猛進。莫托寧透露，兩年前他創辦的新創Qmill正與北歐電信公司Telia合作，提前運用量子運算強化網路防護，確保未來的通訊安全。