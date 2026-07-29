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美政府給格芯3億美元換1%股權 加速矽光子技術研發

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國商務部將提供格芯（GlobalFoundries）3億美元，用於加強矽光子技術研發，並取得該公司1%股權。路透
美國商務部將提供格芯（GlobalFoundries）3億美元，用於加強矽光子技術研發，並取得該公司1%股權。路透

晶圓代工業者格芯（GlobalFoundries）29日表示，美國商務部將提供該公司3億美元，用於加強矽光子技術研發，以此驅動更高效的人工智慧（AI）資料中心。商務部也將入股格芯，取得約1%股權。

格芯和美國政府簽屬意向書，由商務部提供該公司3億美元，加速資料中心矽光子技術的研發，並推動共同封裝光學（CPO）發展，以進一步提升數據傳輸數度與能效。

格芯表示，其目標是將數據傳輸速度提升至400 Gbps（每秒10億位元），並將能效提高至前一代產品的五倍。相關研究將在格芯位於紐約州馬爾他（Malta）和佛蒙特州伯靈頓（Burlington）的設施進行。

根據另一份同意書，商務部將取得格芯約1%的股權。

消息傳出，該公司股價盤前一度聞訊大漲3.9%，開盤後回落至平盤下震盪走低。

此舉也是美國總統川普推動將《晶片法》研究經費用於關鍵半導體技術的一環。美國政府此前承諾投入1.5億美元於半導體製造設備，另20億美元將投入量子運算。

目前矽光子供應鏈多數集中在美國以外地區，主要製造商包含台積電和以色列的高塔半導體（Tower Semiconductor）。

研發 美國商務部 美國

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