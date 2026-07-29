美股早盤／油價跳升、靜候Fed決策 四大指數盡墨

根據彭博資訊整理華盛頓服務公司（Washington Service）的統計，從輝達到博通等與人工智慧（AI）供應鏈相關企業的高層與投資人，在第2季的賣股金額位居企業內部人士前列，在科技股仍在大漲之際獲利了結。

2026-07-29 21:42