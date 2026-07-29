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美股早盤／油價跳升、靜候Fed決策 四大指數盡墨
微軟和Meta這兩家AI投資巨擘，將在今（29）日美股盤後公布財報，聯準會（Fed）今日也將公布利率決策，市場屏息以對，美股四大指數29日早盤盡墨。
道瓊工業指數早盤下跌0.8%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.2%。費城半導體指數跌1%。
台積電ADR挫低1%、輝達挫低0.8%
SK海力士ADR逆勢攀漲1%。該公司發布上季財報，營益大增四倍以上，但29日韓國股價仍暴跌近10%。
AI交易失靈，市場質疑高額費用能否獲得恰當回報，微軟和Meta財報將在盤後出爐，華爾街將檢視相關支出是否合理。
伊朗攻擊美軍的約旦基地，美國總統川普揚言要強力回擊，布蘭特油價一反過去三日的跌勢，漲至接近每桶90美元。
Fed訂於29日下午兩點（台北時間30日凌晨兩點）公布利率決策，估計按兵不動的機率接近七成，但市場也預期有35%機率可能升息。
摩根大通情報團隊表示，對股市來說，Fed釋出鴿派訊息，表示利率維持在當前水位，將是「最佳結果」。
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