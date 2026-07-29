AI股還在大漲之時 輝達、CoreWeave等企業內部人士脫手持股

根據彭博資訊整理華盛頓服務公司（Washington Service）的統計，從輝達到博通等與人工智慧（AI）供應鏈相關企業的高層與投資人，在第2季的賣股金額位居企業內部人士前列，在科技股仍在大漲之際獲利了結。

輝達董事史蒂文斯（Mark Stevens）第2季賣出價值逾4億美元的輝達股票。根據彭博億萬富豪財富指數，隨AI基礎建設熱潮推升輝達股價，他近年身家已膨脹至107億美元。史蒂文斯也是家族辦公室S-Cubed Capital的管理合夥人，目前仍是輝達執行長黃仁勳以外的第二大個人股東。

博通董事暨共同創辦人薩繆利（Henry Samueli），6月依事先披露的交易計畫，賣出價值逾2.5億美元的博通股票。博通已成晶片及AI基礎建設的重要供應商，隨超大規模雲端業者（Hyperscaler）爭相建置AI運算叢集，這些產品的重要性日增。

雲端運算業者CoreWeave共同創辦人兼策略長范圖羅（Brian Venturo），第2季售出7.3億美元持股，自CoreWeave去年首次公開發行股票（IPO）以來，范圖羅已依預先安排的10b5-1交易計畫，賣出逾10億美元股票。華盛頓服務公司的資料顯示，以市值計算，他是今年1月–6月賣股規模最大的內部人士。

CoreWeave執行長英崔特（Michael Intrator）第2季依預先安排的交易計畫，賣出價值近4.5億美元的持股，目前仍持有該公司約10%股權，是最大股東之一。

出身德國數一數二富裕家族的維斯曼（Max Viessmann），是開利全球董事，他賣出這家空調設備製造商價值近7.5億美元的股票。隨著AI資料中心冷卻設備需求增加，開利的需求也隨之升溫。

Astera Labs總裁暨營運長加延德拉（Sanjay Gajendra），5月賣出價值2.41億美元的Astera股票，這些交易是依去年12月採用的預先安排交易計畫進行。Astera Labs做為AI基礎建設供應商，帶動業績快速成長，已在上月獲納入那斯達克100指數。