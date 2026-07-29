南韓天團BTS救了經紀公司財報 卻救不了股價

南韓流行音樂夯團防彈少年團（BTS）的演唱會很成功，所屬經紀公司HYBE第2季營收和營業利益雙雙改寫歷史新高，可是公司股價卻連兩天重挫。分析師說，演唱會雖然票房火熱但利潤較低，HYBE上季的利潤率其實不如市場預期。

HYBE股價繼28日收盤血崩16.09%之後，29日盤中最深一度再跌16.37%，等於不到24小時之內，市值蒸發2.845兆韓元（19.6億美元）；所幸29日收盤時跌幅縮小至9.8%。28日的跌幅是2022年6月以來最大；29日盤中最低價157,900韓元，則是2024年9月以來最低水準。

這家南韓最大藝人經紀公司，歷經連三季虧損後，上季因BTS回歸，終於轉盈，演唱會營收年增243%，季增率更高達630%，主要是BTS從4月9日展開巡演。不過分析師指出，演唱會的營收很大一部分用來支付藝人報酬，而不是由公司留下，因此利潤較低。HYBE上季的營業利潤率為11.8%，低於主要券商所估的12.2%至12.7%區間。

能賺比較多錢的周邊商品，利潤率最高可達50%，被認為是可以帶動公司獲利成長的主力。而BTS這類已經大紅的成熟團體，對利潤率的貢獻度相對低，分析師表示，須輔以更多的人氣新團，擴大演唱會市場，才能支撐公司未來獲利。

鑑於今年下半HYBE準備推出更多周邊商品，Cortis、Katseye等新團展開更多巡迴表演，CNBC訪調的五家券商對HYBE營運前景，仍給予正面評價。