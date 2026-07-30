全球股債搭配 抗波動

本周為超級央行及超級財報周，美國利率走向及重量級科技公司財報備受市場關注。法人指出，市場震盪加劇，投資機會隨之出現。投資人宜多元布局全球股債，兼顧成長及收益機會。

本周除了聯準會（Fed）之外，還有英國及日本央行都將舉行利率政策會議，市場預期都將按兵不動，密切關注各央行對於通貨膨脹的看法，並聚焦Fed主席華許會後談話內容。

在財報方面，微軟、Meta、亞馬遜、蘋果都將公布財報。貝萊德智庫指出，本次財報季伴隨異常高的市場預期。

市場共識預估，AI基礎建設擴張帶動之下，S&P 500指數獲利將連續第二季成長超過20%，初步財報結果再度優於預期。不過，更關鍵的問題在於，隨著成本更低的模型重塑AI經濟效益，當前出色的獲利水準能否延續。

貝萊德世界股票（009826）經理人楊貽甯指出，以新台幣計價，近一個月韓股重挫近20%、台股也一度下跌約10%，但同期間MSCI ACWI全球股市指數卻仍小幅上漲。

楊貽甯分析，這波波動並非全球企業或AI供應鏈基本面惡化，而是擁擠交易與高槓桿部位的清洗。

回檔壓力主要集中在半導體、AI硬體與高槓桿交易，而非所有股票一起轉空。最近雖然情況改善，但市場波動顯示，投資真正重要的，是讓投資範圍夠廣、報酬來源夠分散。

今年上半年，許多股市累積漲幅已大。富蘭克林投顧指出，根據歷史經驗顯示，第3季向來是股市傳統淡季，但股市短線震盪並未改變AI驅動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機。

富蘭克林投顧看好AI生態系擴張（科技／亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復甦主題，並建議酌量搭配黃金及貴金屬產業型基金，採取定期定額或逢震盪加碼策略，預先卡位利空散去後的回升行情。

富蘭克林投顧建議，保守穩健型投資人可布局美國平衡型基金，廣納收益之餘並擴大報酬機會；較積極投資人可透過新興市場平衡型基金，參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。