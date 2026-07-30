聽新聞
0:00 / 0:00

全球股債搭配 抗波動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
法人建議多元布局全球股債，兼顧成長及收益機會。聯合報系資料照
法人建議多元布局全球股債，兼顧成長及收益機會。聯合報系資料照

本周為超級央行及超級財報周，美國利率走向及重量級科技公司財報備受市場關注。法人指出，市場震盪加劇，投資機會隨之出現。投資人宜多元布局全球股債，兼顧成長及收益機會。

本周除了聯準會Fed）之外，還有英國及日本央行都將舉行利率政策會議，市場預期都將按兵不動，密切關注各央行對於通貨膨脹的看法，並聚焦Fed主席華許會後談話內容。

在財報方面，微軟、Meta、亞馬遜、蘋果都將公布財報。貝萊德智庫指出，本次財報季伴隨異常高的市場預期。

市場共識預估，AI基礎建設擴張帶動之下，S&P 500指數獲利將連續第二季成長超過20%，初步財報結果再度優於預期。不過，更關鍵的問題在於，隨著成本更低的模型重塑AI經濟效益，當前出色的獲利水準能否延續。

貝萊德世界股票（009826）經理人楊貽甯指出，以新台幣計價，近一個月韓股重挫近20%、台股也一度下跌約10%，但同期間MSCI ACWI全球股市指數卻仍小幅上漲。

楊貽甯分析，這波波動並非全球企業或AI供應鏈基本面惡化，而是擁擠交易與高槓桿部位的清洗。

回檔壓力主要集中在半導體、AI硬體與高槓桿交易，而非所有股票一起轉空。最近雖然情況改善，但市場波動顯示，投資真正重要的，是讓投資範圍夠廣、報酬來源夠分散。

今年上半年，許多股市累積漲幅已大。富蘭克林投顧指出，根據歷史經驗顯示，第3季向來是股市傳統淡季，但股市短線震盪並未改變AI驅動下的景氣多頭行情，建議多路並進網羅輪動契機。

富蘭克林投顧看好AI生態系擴張（科技／亞洲科技股）、能源基礎建設（公用事業）、生技創新、美國小型股獲利回升及日股復甦主題，並建議酌量搭配黃金及貴金屬產業型基金，採取定期定額或逢震盪加碼策略，預先卡位利空散去後的回升行情。

富蘭克林投顧建議，保守穩健型投資人可布局美國平衡型基金，廣納收益之餘並擴大報酬機會；較積極投資人可透過新興市場平衡型基金，參與亞洲AI供應鏈與新興當地債的高息題材。

央行 Fed 聯準會

延伸閱讀

亞股單周吸金80億美元

韓股單月暴跌近20%！貝萊德009826剖析高槓桿清洗潮：全球配置能與單一市場震盪絕緣

台股小幅下跌 這檔ETF黑馬躍升成交量第三

台股ETF 散戶搶低接

相關新聞

全球基金轉向…資金撤出南韓晶片股 港股大贏家

正當美股、亞洲股市慘跌下，全球資本正上演一場罕見的「大逆轉」。今年初，全球基金紛紛做空香港科技股，將資金挪至南韓晶片巨頭以追逐AI熱潮。然而隨著記憶體股票泡沫破裂、南韓KOSPI指數單月暴跌逾30%，這些基金正以驚人的速度平倉香港空頭部位，同時拋售南韓晶片股。

蘋果市值突破5兆美元

蘋果公司股價28日一度上漲1.77%，觸及342.89美元高點，市值隨之衝破5兆美元大關，是繼輝達（NVIDIA）後全球第二家抵達此里程碑的企業。

Fed決策／利率按兵不動 3名聯準銀總裁持異議 超乎預期

美國聯準會（Fed）於美東時間29日下午2時（台北時間30日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在3.5%–3.75%不變，一如市場預期；但有三名地區聯準銀總裁持異議，多於彭博資訊原先預期的兩人。

全球股債搭配 抗波動

本周為超級央行及超級財報周，美國利率走向及重量級科技公司財報備受市場關注。法人指出，市場震盪加劇，投資機會隨之出現。投資人宜多元布局全球股債，兼顧成長及收益機會。

日本雙指標走強 資金湧進

日股今年來展現出極具韌性的結構性轉變，日經指數與東證一部指數在企業盈餘成長與外資持續流入的推動下，頻頻刷新歷史紀錄。野村資產管理指出，今年來全球金融市場在聯準會持續關注通膨，以及人工智慧算力基礎建設持續擴張的雙重浪潮下，國際資金正加速重新配置亞洲資產。

南韓散戶這波虧387億美元

南韓股市29日連續第二天重挫，SK海力士最新財報未能滿足市場期待，讓投資人對AI產業更無信心。散戶投資人爭相拋售持股。花旗估算，南韓散戶這一波在槓桿型ETF的累計損失約達56.3兆韓元（387億美元）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。