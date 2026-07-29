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晶片股猛跌反映市場信心危機？克魯曼：AI早期亢奮感的結束

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

南韓Kospi股價指數6月下旬躍上歷史新高，此後便急轉直下。怎麼看最近韓股走勢大逆轉？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼29日撰文說，Kopsi指數已成為測量市場對人工智慧（AI）資本支出前景預期的晴雨表。所以，近來這個半導體股權重占比高的指數走跌，「看來像是一場真正的信心危機」。

克魯曼表示，「Claude」這類AI大型語言模型（LLM）確實令人嘖嘖稱奇，但技術令人驚異，不表示就會帶給投資人龐大的投資報酬。

他指出，AI公司與其他相關公司目前為止投入的巨額資本支出若要花得有理，必須符合兩個要件：AI提供龐大的經濟回報，而且掌握先機行動者能收割一大部分投資成果。

但此刻看來，這兩個條件似乎前景堪虞。首先，即使是極具突破性的創新技術，也不見得總是能產生豐碩的經濟果實。

其次，第一批推出產品的美國AI公司，正面臨後起之秀以成本更便宜、效能幾乎旗鼓相當的產品急起直追，最後有可能在激烈競爭下遭淘汰出局。所謂市場新秀，尤其指中國大陸公司，他們挾著較輕量的AI模型崛起，執行效能既可媲美OpenAI的ChatGPT和Anthropic的Claude，成本和使用的算力卻遠低於ChatGPT和Claude。

克魯曼認為，對AI資本支出展望信心動搖，並不意味美國將面臨經濟衰退，一部分原因是AI投資熱潮大多流向進口設備（也因此之前導致Kospi指數飆升）。不過，晶片股近來猛摔，看來覺得像是「早期亢奮感的結束」。

晶片 AI 克魯曼

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