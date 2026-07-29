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油價飆、科技股崩 滙豐策略師：5理由應趁機全力加碼股票

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
滙豐策略師團隊認為，此刻正是「全力加碼」股市的時機，並列舉五個理由。美聯社
滙豐策略師團隊認為，此刻正是「全力加碼」股市的時機，並列舉五個理由。美聯社

布蘭特原油價格今年來暴漲40%，科技股最近又重挫，全球股市卻處變不驚，只從6月漲抵的紀錄高點回跌1%。滙豐（HSBC）策略師團隊認為，「全力加碼」股市此其時矣，並列舉五個理由。

MarketWatch報導，由凱特納領銜的滙豐團隊本周發布報告說，油市和科技股行情波動如此劇烈，全球股市卻照樣展現強大的韌性，信用市場也鮮少見到承受壓力的跡象，這意味著投資人應該趁此時「卯足全力加碼」。

作為全球油價基準的布蘭特原油年初迄今已飆漲40%，每桶油價隨美伊停火協議敲定或破裂而暴漲暴跌。記憶晶片股占比高的南韓Kospi指數則回跌逾30%，尾隨同時期下挫16%的美國費城半導體指數往下栽。首次公開發行股票（IPO）指標股SpaceX，股價也重摔逾20%。

然而，全球股市卻處變不驚，不為所動，只比6月初攀抵的空前最高價位回跌1%，歐洲高收益債券與公債的利差反而收斂，新興市場債券及美元高收債情況也一樣。

滙豐策略師團隊據此認為，此刻是「全力加碼」股市的時機，並列舉以下五個理由：

一、目前的經濟成長預測比年初時還低，意味日後成長帶來驚喜的機率很高，那將逆轉當前的下修趨勢。

二、如同第1季的情況，第2季盈餘表現優於預期者眾，顯示投資人對企業獲利過於悲觀。

三、股票估值，尤其是美股及一些大型科技股的估值，其實比2月底伊朗戰爭爆發時的水準還要低。

四、美國公債殖利率已顯著走高，目前2年期美債的殖利率，與美國和以色列開始攻擊伊朗時的水準相比，幾乎高出整整1個百分點。這意味著，未來數月，美債殖利率很可能下滑，給美股帶來一股順風。只是現在「時機未到」，因此滙豐仍「戰術性」減碼美國公債。

五、目前市場聚焦於記憶體晶片股和超大規模雲端業者股價重挫，忽略其他類股正受惠於這波資金輪動。滙豐策略師團隊預期，類股輪動趨勢可望延續到未來數周。

凱特納自2023年以來就一直看漲美股，相形之下，華爾街其他分析師看法較保守。儘管通膨和利率上揚，他仍斷定美股會持續攀升，並預測今年底標普500指數將以大漲20%封關。

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