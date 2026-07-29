精品包在中國大陸好不好賣？愛馬仕緊盯不尋常指標：豬肉價

精品巨擘愛馬仕（Hermès）29日公布第2季財報，整體業績符合市場預期，但分析師指出，中國市場仍未復甦，令人擔憂。

愛馬仕執行董座杜馬斯（Axel Dumas）在財報說明會中表示，在衡量中國市場銷售回升的可能性時，他會觀察一項不太尋常的指標：豬肉價格。

杜馬斯說，「在中國，豬肉特別常見於宴席和餐廳，因此豬肉價格是衡量慶祝活動的良好指標」，「豬肉價格回升，可能反映樂觀情緒升溫，且人們渴望歡樂事物」，此外，中國市場尚未脫離困境，因他除了關注當地房市，他也密切留意豬肉價格。

不過，中國豬肉批發價格上月跌至16年低點，儘管當局採取限制產量措施，已讓價格獲得些許支撐，但復甦過程可能相當漫長。

相較許多競爭對手，愛馬仕對中國市場曝險更高。截至6月底，大中華地區占該公司營收約43%；同期，LVMH集團不含日本的亞洲市場營收占比，則為29%。

愛馬仕上季皮件銷售不如市場預期，加深市場對其過度依賴疲弱的中國精品市場的疑慮，拖累該公司股價29日一度重挫11.5%，跌至2023年1月以來最低點。