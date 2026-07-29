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亞股走勢不一 科技股慘跌拖累台韓股重摔

中央社／ 香港29日綜合外電報導

韓國股市經歷史上首次連續第2天觸發熔斷機制，人工智慧（AI）熱潮正在逐步失去動能，過去一個月以來重創晶片產業的拋售潮加劇，台北、首爾今天在亞洲股巿當中跌幅最大。

法新社報導，市場對於湧入AI領域的龐大資金引以為憂，科技類股面臨一輪拋售。經過兩年的多頭行情，多個市場指數、多家公司股價屢創新高後，如今漲勢退潮，晶片業首當其衝。

韓國綜合股價指數（KOSPI）今天一度暴跌逾12%，延續前一交易日近11%的崩跌，SK海力士（SKHynix）與三星電子（Samsung Electronics）雙雙遭到拋售。

繼前一交易日重挫逾14%後，SK海力士今天再跌近20%，市值已經從一個月前創新高以來蒸發逾5成；三星電子則大跌逾12%。

KOSPI收盤時跌幅收斂至6%，SK海力士和三星電子跌勢亦減半。

東京股市重挫1.5%，鎧俠（Kioxia）股價大跌13.9%，東京威力科創（Tokyo Electron）下挫11%。

台北股市也下跌3.76%。

IG市場分析師葉蔚文（Fabien Yip）表示：「市場越來越青睞那些在維持支出紀律的同時實現營收成長的公司；野心超越財務能力的公司則受到懲罰。」

「投資人愈來愈認為財務保守是優勢而非劣勢，特別是當Alphabet、微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon）的資本支出都以數千億美元計算時。」

至於其他亞股，雅加達、曼谷股市收低；香港、上海、雪梨、新加坡、吉隆坡、威靈頓、馬尼拉股市則收高。

韓股 亞股 科技股

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