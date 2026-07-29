含淚血虧！韓散戶在槓桿ETF暴虧56兆韓元 官員出面致歉

花旗估算，近期韓股暴跌，當地散戶在投資槓桿型指數股票型基金（ETF）的累計損失約達56.3兆韓元（387億美元）；趁回檔時敲進SK海力士的散戶損失慘重，光帳面損失就超過8兆韓元；南韓財長也為政府當初未經審慎考量便允許推出個股槓桿型ETF，出面致歉。

綜合南韓媒體報導，根據花旗環球市場亞太區交易策略主管阿帕拜（Mohamed Apabhai）提供給機構投資人的報告，南韓槓桿型ETF的總市值，自上月22日韓股站上空前新高以來，已一口氣蒸發48.7兆韓元，驟降至近期的27.6兆韓元。這一個多月來仍有約9.02兆韓元新資金流入這些ETF，因此散戶投資人累計損失估算約達56.3兆韓元。

若依標的資產區分，SK海力士槓桿型ETF的市值降幅最大；相關產品總市值較高點減少約24.7兆韓元；KOSPI 200槓桿型ETF市值減少約15.3兆韓元，三星電子槓桿型ETF也縮水逾7.3兆韓元。

這份報告並指出，槓桿型ETF的整體規模，年底前可能還會進一步降至11.6兆韓元以下，且研判散戶投資人目前仍持續逢低承接。

自上月23日以來，散戶淨買進超過23.27兆韓元的SK海力士股票，但估計光是這些持股的帳面損失，就已達約8.3兆韓元。花旗估算，散戶平均買進價格為每股228萬韓元，目前帳面虧損約31.6%。

同期，散戶淨買進三星股票的帳面損失，也約達3.5兆韓元。花旗指出，融資餘額與KOSPI 200指數的相關係數高達92.2%，顯示股市走勢與借錢投資的規模高度相關。阿帕拜表示：「散戶投資人目前還沒有開始恐慌性拋售。」他並認為，現在就轉為看好KOSPI，仍言之過早。

南韓財政部長具潤哲29日在國會答詢時表示，政府當初未經審慎考量便允許推出個股槓桿型ETF，他對此感到抱歉。

南韓金融服務委員會主席李億遠也在聽證會上表示：「身為金融市場的最高主管機關，我們對於未能在這項產品的監管上妥善回應民眾期待，感到抱歉。」