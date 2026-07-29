快訊

皮膚科名醫診所昏倒不治享年47歲 親友、患者震驚「失去一名好醫師」

台灣首部自製電影《薛平貴與王寶釧》1956 年上映引轟動 膠捲卻消失近60年

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

韓股兩日血崩16% 散戶：我剛在地獄走了一遭

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
韓股29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷機制，投資人哀鴻遍野。 美聯社
韓股29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷機制，投資人哀鴻遍野。 美聯社

韓股市29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷機制，儘管終場跌幅收斂至6%，但該指數本月來累計跌幅已達33%的空前紀錄。SK海力士上季營收達79.3兆韓元、年增257%，營業利益60.5兆韓元、年增557%，均刷新歷史紀錄，卻仍無法安撫投資人對人工智慧（AI）前景的疑慮。

彭博資訊報導，南韓散戶29日淨賣出2兆韓元（14億美元）Kospi成分股，賣出規模甚至超過了外國投資者。

來自首爾的散戶金範鎮（音譯）形容，「我剛在地獄走了一遭」。他手中持有包括三星電子等多家南韓上市公司股票。他說，過去每天都會討論股市的朋友們，如今都異常沉默，因為這輪暴跌「讓我們無話可說」。

這一天，當地社群媒體上滿滿都是網民曬出的券商交易軟體截圖，共同點是大家的帳戶資產不斷縮水。在Threads平台上，一位網友談了自己本周的「財富大逆轉」：原本一度獲利6億韓元（41.4萬美元），如今卻變成虧損7億韓元。另一位用戶則感嘆，自己的投資虧損已達40%，而投入股市的正是原本為婚禮準備的積蓄。

不過一個多月前，Kospi指數站上9,114.55點，從年初到那個時候的漲幅達到116%，是台股的將近兩倍，更高居全球表現最佳的市場，如今投資人熱情迅速消退，Kospi今年來漲幅縮水至34.3%，已被台股的38.2%漲幅超越。

三星證券股票交易員Roy Lim說，Kospi這波回檔無疑是近年來最艱難的一段時期之一，市場去風險化的力道，甚至比關稅風波和伊朗戰爭期間還要猛烈。

南韓一名議員表示，主管機關預定29日晚間召開緊急會議，討論市場形勢。

韓股 散戶 SK海力士 南韓 首爾 三星

延伸閱讀

南韓散戶大逃殺！一個上午狂賣逾420億元 Kospi一度崩跌13%後收斂

SK海力士財報亮眼卻暴跌12%！韓股上演大逆轉再觸熔斷 網傻眼：到底要熔幾次

南韓盯上個股槓桿型ETF 考慮限制散戶投資金額

SK海力士跳水13% 韓股再崩逾8%觸發熔斷

相關新聞

韓股兩日血崩16% 散戶：我剛在地獄走了一遭

南韓股市29日再度暴跌，Kospi指數早盤一度重挫近13%，連續第二個交易日觸發熔斷機制，儘管終場跌幅收斂至6%，但該指數本月來累計跌幅已達33%的空前紀錄。SK海力士上季營收達79.3兆韓元、年增257%，營業利益60.5兆韓元、年增557%，均刷新歷史紀錄，卻仍無法安撫投資人對人工智慧（AI）前景的疑慮。

消息人士：BMW擬2027年底前裁員8000人

消息人士今天告訴法新社，德國豪華車廠BMW將向近半數德國員工提出自願離職方案，希望在2027年底前裁減約8000個職位

Fed傳聲筒：FOMC盯3重點 華許怎麼解釋升息與否將決定市場漲或跌

美國聯準會（Fed）29日將結束兩天會議，市場普遍預期Fed將按兵不動，維持聯邦資金利率目標區間在3.5%~3.75%。但期貨市場交易員預估這次升息機率超過三成，反映美伊戰況升溫恐推升通膨，迫使Fed升息。

AI熱潮翻轉亞洲空中貨運…航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈

全球AI競賽正改寫亞洲航空貨運版圖，促使航空業者聚焦半導體製造中心重新設計航線網絡，同時因應跨境電商成長動能減弱的頹勢。

市場關注企業財報及Fed會議 日經收跌1.5%連2天重挫

日本股市今天走低，日經指數一度重挫逾1000點，市場關注日本企業即將公布的財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）決策會議...

南韓散戶大逃殺！一個上午狂賣逾420億元 Kospi一度崩跌13%後收斂

南韓股市今天又重挫，散戶投資人爭相拋售持股，一改先前逢低進場的做法，這使得韓股Kospi指數盤中一度崩暴跌近13%。SK海力士財報未能滿足市場期待，進一步惡化投資人對AI產業的脆弱信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。