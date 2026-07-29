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消息人士：BMW擬2027年底前裁員8000人

中央社／ 法蘭克福29日綜合外電報導
消息人士透露，德國豪華車廠BMW將向近半數德國員工提出自願離職方案，希望在2027年底前裁減約8000個職位。 法新社
消息人士透露，德國豪華車廠BMW將向近半數德國員工提出自願離職方案，希望在2027年底前裁減約8000個職位。 法新社

消息人士今天告訴法新社，德國豪華車廠BMW將向近半數德國員工提出自願離職方案，希望在2027年底前裁減約8000個職位。

消息人士表示，BMW在德國約有8萬5000名正職員工，其中約4萬人將自今年10月起收到自願離職方案；生產線員工則不在這次裁員範圍內。

消息人士說：「到了2027年底，員工總數將減少約8000人。我們正依照這個目標進行規劃。」

消息人士指出，BMW全球員工約15萬4000人，這項自願離職方案將適用於德國境內從事非生產職務的員工。

消息人士還說，BMW董事會與員工代表會（workscouncil）歷經約6週協商，才敲定這項計畫。

受到電動車獲利縮水、美國關稅，以及中國市場競爭日益激烈等因素影響，德國汽車製造商近來紛紛設法削減營運成本。

福斯汽車（Volkswagen）正評估旗下10個品牌裁減最多10萬名員工，賓士（Mercedes-Benz）也已推出自願離職方案。

BMW去年在中國市場交車量已降至2017年以來最低水準，截至今年6月底止的3個月交車量，也較去年同期大減30%。

BMW 裁員 德國 賓士

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