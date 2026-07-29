快訊

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

坦承花錢閃兵！修杰楷今出庭認罪 請求法官輕判6個月以下

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed傳聲筒：FOMC盯3重點 華許怎麼解釋升息與否將決定市場漲或跌

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席華許。美聯社
美國聯準會（Fed）主席華許。美聯社

美國聯準會（Fed）29日將結束兩天會議，市場普遍預期Fed將按兵不動，維持聯邦資金利率目標區間在3.5%~3.75%。但期貨市場交易員預估這次升息機率超過三成，反映美伊戰況升溫恐推升通膨，迫使Fed升息。

兩周前出爐的美國6月消費者物價指數（CPI）比預期溫和，使市場共識認定Fed本月會維持利率不變、最快9月才會升息。但美伊戰況升溫刺激油價暴漲使情況改觀。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）表示，Fed主席華許拒絕提供前瞻指引，使決策會議結果更難料；若決議升息，華許如何解釋升息決定，或許比決定本身還要重要。

蒂米羅斯指出三個觀察重點：

一、決定

傳統做法是「按兵不動」，畢竟通膨數據已趨緩。若利率維持不變，但有一、兩張反對票，凸顯負責利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）內部升息壓力日增。

如果決議升息，將是Fed策略重大轉變。這形同忽略主張按兵不動的官員意見，削弱他們下次會議的發言聲量；也會有政治後果，觸怒主張降利率的美國總統川普。

二、策略

美國通膨率一連五年高於Fed的2%目標，華許已擺出鷹派姿態，矢言終結通膨超標。這種「藉升息強化公信力」的策略仍受質疑，紐約聯準銀行總裁暨FOMC副主席威廉斯就說：「公信力是數十年累積而成，根據數據儘可能做最佳決定，而不是試圖用貨幣政策影響公信力。」

如果這次決議升息，也會產生更多疑惑。華許尚未說明，如何透過緊縮貨幣政策減輕通膨壓力；他曾公開表示，對於油價上漲這種短期震撼，Fed能做的有限，甚至聲稱企業投資人工智慧（AI）基礎設施，可能提高生產力，反而有助於抑制通膨。

三、解釋

無論Fed決定怎麼做，觀察信誓旦旦要重拾物價穩定的華許如何自圓其說。

如果這次Fed按兵不動，必會引起質疑：為何錯過讓他證明抗通膨不只是空談的機會？什麼事情發生，才會讓他決定採取行動？

如果這次Fed提高利率，華許給的理由將決定市場漲跌。若把升息定調為「Fed長期未達通膨目標的反應」，可能預示啟動一波升息循環；若定調為「一次性的反應」，傳達的訊號較弱。如果不予解釋，市場不解「通膨數據柔和，此刻為何升息」，可能激起市場強烈反應。

無論FOMC決議怎麼做，都不會多談未來利率路徑。Fed 9月會議結果將取決於夏季通膨數據：通膨升溫可能迫使Fed出手，通膨趨緩則可讓Fed繼續觀望。

Fed FOMC 升息

延伸閱讀

聯準會預料維持利率不變 市場關注是否釋出升息訊號

Fed本周有可能意外升息？經濟學家點出理由 市場仍押注9月、但7月升息聲浪浮現

「華爾街威脅Fed」害台股回調？網酸：漲多修正何必硬編故事

金價跌近一周低點！測試4,000美元關卡 專家這樣說

相關新聞

Fed傳聲筒：FOMC盯3重點 華許怎麼解釋升息與否將決定市場漲或跌

美國聯準會（Fed）29日將結束兩天會議，市場普遍預期Fed將按兵不動，維持聯邦資金利率目標區間在3.5%~3.75%。但期貨市場交易員預估這次升息機率超過三成，反映美伊戰況升溫恐推升通膨，迫使Fed升息。

AI熱潮翻轉亞洲空中貨運…航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈

全球AI競賽正改寫亞洲航空貨運版圖，促使航空業者聚焦半導體製造中心重新設計航線網絡，同時因應跨境電商成長動能減弱的頹勢。

市場關注企業財報及Fed會議 日經收跌1.5%連2天重挫

日本股市今天走低，日經指數一度重挫逾1000點，市場關注日本企業即將公布的財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）決策會議...

南韓散戶大逃殺！一個上午狂賣逾420億元 Kospi一度崩跌13%後收斂

南韓股市今天又重挫，散戶投資人爭相拋售持股，一改先前逢低進場的做法，這使得韓股Kospi指數盤中一度崩暴跌近13%。SK海力士財報未能滿足市場期待，進一步惡化投資人對AI產業的脆弱信心。

SK海力士反擊「需求攀峰論」 看好AI投資穩固至2027年後

為緩解人工智慧（AI）基建投資趨緩的疑慮，SK海力士（SK hynix）29日在財報說明會上反擊「記憶體需求攀峰論」，透露已和約十家客戶敲定長期供貨協議，指稱需求維持穩固，且認為多年供應協議、及來自中國大陸的競爭，不會造成供應過剩。

Kimi K3來襲！黃仁勳祖克柏急喊話：美勿封殺開放權重AI模型 原因曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度為開放權重AI模型發聲，強調它對AI產業的發展至關重要；Meta執行長祖克柏也表示，美國政府不應阻止中國AI模型發展來取得AI競賽的優勢。這凸顯出，兩大科技高層都在向考慮對付中國新創公司月之暗面突破性進展的華盛頓官員發出警訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。