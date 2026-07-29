AI熱潮翻轉亞洲空中貨運…航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈

全球AI競賽正改寫亞洲航空貨運版圖，促使航空業者聚焦半導體製造中心重新設計航線網絡，同時因應跨境電商成長動能減弱的頹勢。

路透報導，航空公司與物流業者表示，與疫情後包裹運輸熱潮不同，AI基礎設施帶來的需求，獲得先進記憶體與處理器多年期訂單的支撐，以及數千億美元資料中心投資計畫的推動。

同時間，歐美緊縮低價進口品規則，正削弱跨境電商貿易，此前幾年，跨境電商交易是推動航空貨運業成長的重要動力。

大韓航空就是業務轉變的最明顯例子。第2季貨運營收大增46%，達到1.54兆韓元（約10.7億美元），主要獲AI晶片、伺服器機櫃以及資料中心基礎設施運輸需求帶動。該公司說，這些業務已取代來自中國的電商貨運，成為主要成長引擎。

大韓航空貨運主管、執行副總裁嚴在東（Jaedong Eum，音譯）表示，目前需求能見度非常高，先進高頻寬記憶體（HBM）晶片與處理器的訂單經排到未來兩到三年。

貨運結構變化，也正重塑亞洲貿易路線。日本出口半導體製造設備，南韓生產先進記憶體，台灣則是全球先進晶片製造中心。越南、馬來西亞、泰國與新加坡正逐漸成為日益重要的製造與組裝基地，負責生產銷往北美與歐洲的AI伺服器。

航空公司正根據這些新貨物流向重新布局。日本航空（JAL）說，過去一年，除中國以外，亞洲地區航空出口成長中，八成是來自科技產品，凸顯半導體與AI相關硬體正重塑區域貨運流向。該公司已擴大貨機服務，連接台北、曼谷與河內等半導體中心，以及東京成田機場。

ANA表示，正在整合日本貨物航空（NCA），以增加大型貨機投入跨太平洋與歐洲航線，同時利用亞洲航網，將整個區域製造中心的半導體貨物集中運往全球市場。

在台灣，華航因應製造商分散生產布局，增加東南亞貨機航班，並表示AI相關需求幫助今年上半年貨運量提升8.1%；長榮航則表示，AI相關貨物目前已占其貨運營收最高達一半。

航空公司表示，AI硬體需要不同於傳統航空貨運的處理方式，因為貨物通常包括精密且高價值的半導體製造設備、GPU以及完整伺服器機櫃。

國際航空運輸協會（IATA）估計，2025年AI相關商品占航空運輸貨物價值的53.5%，但僅占整體貨運量的7%。

與大量電子商務貨物不同，AI硬體體積小、價值極高，而且通常時程緊迫，必須確保資料中心建設按計畫推進，因此即使航空運輸價格較高，企業仍願意支付額外成本。