南韓散戶大逃殺！一個上午狂賣逾420億元 Kospi一度崩跌13%後收斂

南韓股市今天又重挫，散戶投資人爭相拋售持股，一改先前逢低進場的做法，這使得韓股Kospi指數盤中一度崩暴跌近13%。SK海力士財報未能滿足市場期待，進一步惡化投資人對AI產業的脆弱信心。

韓股Kospi指數一度暴跌13%，使兩天累計跌幅擴大至約20%，並連續第二個交易日觸發暫停交易的熔斷機制，但稍後跌幅已收斂至6%左右，但指數仍已摜破6,000點大關，而不到一個月前，韓國股市才熱烈慶祝Kospi突破9,000點大關。該指數本月累計跌幅可能達到約35%，為歷史最大單月跌幅。

如今，市場情緒正迅速從先前的狂歡轉為恐慌與投降性賣壓。投資人開始質疑，AI產業龐大的資本支出是否真的能帶來足夠的商業回報，此外，中國競爭對手近期技術突破，開始生產深紫外光（DUV）微影設備，也進一步加深市場憂慮。

截至中午，南韓散戶已淨賣出1.9兆韓元（約13億美元，相當新台幣422億元）的Kospi股票，與先前股市回檔時持續逢低買進的行為形成鮮明對比。

DS資產管理公司基金經理Yoon Joonwon表示：「大家看起來就是在逃命。」「尤其是散戶出現如此大規模的拋售，很難理解。不論從技術面還是情緒面來看，這都是非理性的賣壓。」

市場已有跡象顯示，今年初透過融資與槓桿ETF推升韓股大漲的散戶，如今正「棄械投降」，選擇放棄持股、全面撤退。

Fibonacci資產管理公司執行長Jung In Yun表示：「今天出現了大量強制平倉，現在只能等待散戶賣壓逐漸消退，市場才有機會止穩。」

SK海力士在法說會結束後股價一度暴跌近20%，原因是公司對股東回饋政策以及與客戶簽訂的長期供貨合約內容，幾乎沒有提供新的資訊。該公司兩天累計跌幅已接近30%。

雖然SK海力士公布最新一季獲利暴增六倍，並宣布將資本支出提高到至少310億美元，但市場仍不埋單。

eToro亞太與中東首席分析師 Josh Gilbert表示：「SK海力士將資本支出提高到約40多兆韓元的區間高檔，卻對股東回饋與長期合約的定價保持沉默，讓投資人感到不安。」

他補充指出：「由於SK海力士與三星電子在Kospi指數中的權重極高，當兩家公司同步下跌時，整個市場幾乎無處可逃。」

SK海力士股價重挫，也反映市場對 AI 核心供應鏈抱持過高期待，同時擔憂大型科技公司，例如Meta可能正在興建超出實際需求的資料中心。