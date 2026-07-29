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聯準會預料維持利率不變 市場關注是否釋出升息訊號

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

分析人士指出，聯邦準備理事會（Fed）預料明天將維持利率不變，但隨著美國總統川普對伊朗戰爭推升通貨膨脹壓力，部分決策官員可能反對維持現狀，主張升息。

法新社報導，聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）經過兩天閉門會議後，將於美東時間29日下午2時公布利率決議，主席華許（Kevin Warsh）隨後將召開記者會。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，多數投資人預期聯準會將連續第5次把基準利率維持在3.50%至3.75%區間，但市場押注升息機率近來持續上升。

美國6月消費者物價年增率降至3.5%，但受川普對伊朗戰爭導致油價劇烈波動影響，通膨預料將再度升高。

這次決策充滿不確定性，情況相當罕見。原因之一是華許拒絕公開說明他對經濟前景的看法，這也是他推動改革的一部分，希望減少聯準會提前向市場釋放政策訊號。

策略顧問公司安永－帕特農（EY-Parthenon）首席經濟學家達科（Gregory Daco）說：「這次會議非常不尋常，因為我們其實不知道聯準會主席目前真正的想法。」

華許上任以來公開露面次數不多，但他多次表示聯準會致力於維持物價穩定，卻未進一步說明將如何達成目標，或何時可能採取行動。

自6週前聯準會上次會議以來，多位決策官員持續對通膨表達憂慮。美國通膨已連續5年多高於聯準會2%的長期目標。

受川普對伊朗發動戰爭影響，全球能源與肥料價格飆高，並進一步帶動其他商品價格攀升，通膨明顯升溫。

聯準會理事華勒（Christopher Waller）表示：「聯準會必須準備好收緊貨幣政策，以避免重演2021年至2022年的高通膨局面…只是冷眼看著通膨，期待它自己消退，絕對不是選項。」

安侯建業聯合會計師事務所（KPMG）首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）表示：「我不預期這次會升息，但我預料會出現反對票…雖然主席換了新人，但聯準會官員如今擔心的是，今年以來經濟情勢已經轉變。」

史萬克認為，聯準會內部主張升息對抗通膨的「鷹派」勢力正持續增加，「聯準會的鷹派核心不僅更加堅定，規模也正在擴大」。

聯準會 利率 Fed

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