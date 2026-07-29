SK海力士反擊「需求攀峰論」 看好AI投資穩固至2027年後

為緩解人工智慧（AI）基建投資趨緩的疑慮，SK海力士（SK hynix）29日在財報說明會上反擊「記憶體需求攀峰論」，透露已和約十家客戶敲定長期供貨協議，指稱需求維持穩固，且認為多年供應協議、及來自中國大陸的競爭，不會造成供應過剩。

SK海力士上季營業利益與銷售都低於市場的預估，加劇AI榮景可能正在減速的憂慮，股價29日盤中重挫近9%。

SK海力士坦承，投資人對於AI基建支出心懷疑慮，但指稱現在焦點正轉向變現已興建的大規模AI基礎設施，仍對基本需求有信心，「相較於AI投資萎縮，我們認為現在是提高迄今所興建大規模AI基建利用率的階段，正如火如荼走向變現」。

面對中國大陸AI模型運算效率提高的問題，SK海力士表示，「這將不會衝擊AI基建投資，反而會驅動進一步擴張」。

SK海力士也說，並未看到AI投資減緩的跡象，持續看到客戶的「大爆發」需求，也有信心中長期的AI相關需求將維持強勁，雖然個別AI基建計畫的時間各異，但整體需求軌跡沒有改變，AI基建投資動能將維持穩固到2027年之後。

SK海力士預期，記憶體需求動能將持續，預估今年DRAM需求的位元成長率將是20%-30%區間的中間值，NAND快閃記憶體需求的位元成長率，將達10%-20%區間的上緣。

SK海力士預期，該公司的NAND快閃記憶體位元出貨量成長率，將是10%-20%區間的下緣，顯示該公司持續聚焦於HBM產品。由於SK海力士也在鎧俠（Kioxia）有持股，因此能把更多資源分配到利潤更高的AI產品。

SK海力士指出，上季記憶體價格季比漲幅「龐大」，DRAM上季的平均售價（ASP）季比上漲約30%，NAND快閃記憶體平均售價漲幅為50%-60%區間的中間值，DRAM出貨量增加高個位數百分比，因該公司主要擴大銷售高頻寬記憶體（HBM）HBM3E與AI伺服器產品，NAND快閃記憶體出貨量則提高10%-20%區間的中間值，因企業級固態硬碟（eSSD）銷售增加，30 TB以上的高容量企業級固態硬碟出貨量季比成長超過兩倍。

SK海力士說，已和客戶討論多年供貨合約，並已和約十家客戶敲定協議，以降低營運不確定性，目前討論中的供貨協議架構有多種形式，也考量客戶與產品特性，基準合約期通常是五年，但特定條件會依客戶與產品而異，「這些合約也包含執行機制，例如客戶的中長期採購量承諾與押金，也正與各家客戶協商價格，以回應市場波動」。

不過，SK海力士拒絕透露這些長期供貨協議的銷售占比，只說「我們計劃根據市場需求以適當水準履行」。

SK海力士也表示，設備投資和生產計畫將分階段進行，會全面考量客戶需求能見度以及投資效率，長期供貨協議不會導致供應過剩，「AI生態系的記憶體需求將繼續成長」，「目前進行中的產能擴張，是在與客戶的夥伴關係增強之際，根據已取得的市場需求能見度進行」，「因為產能擴張是根據已確認的需求，因此中長期投資計畫會導致供應過剩的風險有限」。

SK海力士強調，大型科技業者是以來自雲端AI服務的銷售與獲利，擴大投資記憶體，因此供需可能維持緊俏一段時間。

SK海力士預期今年資本支出將上看40兆韓元，根據彭博資訊計算，增加了至少270億美元，但該公司表示擴張步伐將「及時」緊跟AI記憶體需求。

針對中國大陸記憶體晶片製造商正急起直追，SK海力士表示，其HBM的競爭優勢短期無法被「複製」，而且「客戶偏好更穩定、較沒有供應品質問題的供應商」。

SK海力士也說上季已開始大量供應HBM4給主要客戶，量產良率與品質正接近HBM3的成熟水準，而且已完成HBM4E的送樣，正邁向2027年啟動量產。該公司也正開發「IHBM」，解決HBM5等下一代產品的熱能問題。