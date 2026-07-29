英鋼國有化爭議延燒…陸商務部長促英方履行投資保護協定義務

英國鋼鐵公司（British Steel）6年前被大陸企業收購，近期遭英國政府國有化後，中英雙方持續就此事交涉。大陸商務部長王文濤28日與英國商業與貿易大臣雷諾茲（Jonathan Reynolds）舉行視訊通話時表示，中方高度關注英鋼國有化問題，敦促國審慎穩妥解決相關問題，為在英中資企業營造良好營商環境。

據大陸商務部網站29日消息，王文濤在上述視訊通話中指出，中國願與英國做大合作蛋糕，加強在服務貿易、綠色轉型、可再生能源等領域合作，推動雙邊貿易向上向前平衡，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

王文濤還說，中方高度關注英鋼國有化問題，敦促英國遵守相關國際規則，切實履行中英投資保護協定有關義務，審慎穩妥解決此事，為在英中資企業營造良好營商環境。

而在大陸商務部新聞稿中，雷諾茲則表示，良好的英經貿關係將造福雙方企業和民眾。英方贊同中方關於推動雙邊貿易向上向前平衡的理念，期待與中方深化服務貿易、氣候變遷、人工智慧等領域務實合作，加強在世貿組織的協調合作。

雷諾茲說，英方理解與重視中方對英鋼問題的關切，將依相關法律聘請第三方評估機構進行獨立評估，英方將嚴格遵守相關評估結果並予以合理補償，不希望因此事影響英中經貿關係大局。

此前，英國政府16日宣布完成相關立法，將敬業集團旗下英國鋼鐵公司全面國有化。大陸商務部17日表示堅決反對並強烈不滿，稱將採取措施維護大陸企業利益。大陸外交部18日則指，中英簽有投資保護協定，投資者合法權益應依法受到保障，中方敦促英方尊重市場原則和契約精神，尋求包括賠償在內的雙方可接受方案，並支持企業運用法律手段維權。

英國鋼鐵公司2019年5月宣布破產，債務總額達8.8億英鎊。2020年3月，大陸民營企業敬業集團旗下敬業鋼鐵有限公司以約5,300萬至7,000萬英鎊收購英鋼。自2020年以來，敬業集團已投資超過12億英鎊，但英鋼營運仍面臨虧損壓力。

敬業鋼鐵去年3月評估認為，高爐和煉鋼業務難以持續，計畫將高爐改造為電弧爐，但轉型需要英國政府提供10億英鎊支持，英方僅願出資5億英鎊，雙方談判未能達成共識。2025年4月12日，英國議會通過《鋼鐵行業（特別措施）法案》，英國政府隨後接管英鋼營運。