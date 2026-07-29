恩智浦財報高於預期 盤後仍挫3% 不敵晶片股低迷氛圍

車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）雖然提出整體偏向樂觀的本季財測，但仍無法讓投資人感到驚艷，股價在周二（28日）收盤後挫跌3%，是晶片業疑慮加深的最新跡象。

這家荷蘭晶片製造商周二在聲明中表示，預估本季營收年增約18%，達到約37.5億美元。根據彭博彙整的數據，這略高於分析師平均預估的37.1億美元。

儘管恩智浦執行長索托梅爾（Rafael Sotomayor）強調，公司所有業務領域，包括汽車與AI相關市場，都呈現成長，但投資人仍持懷疑態度。恩智浦股價在美股盤後交易中下跌3%，至251美元。

本周晶片股遭遇更廣泛的拋售，主因是市場出現跡象顯示，中國在半導體產業的競爭力正在提升。

恩智浦主要營收來自汽車產業，目前正努力擺脫長期低迷局面。索托梅爾今年4月曾表示，半導體產業正在復甦，並預期這股動能「將在2026年底前持續加速」。

該公司第2季營收年增19%至35億美元，高於市場預期的34.6億美元。剔除部分項目後，每股盈餘升至3.61美元，也高於分析師平均預估的3.54美元。

競爭同業德儀最新財報也遭遇投資人類似冷淡反應，儘管該公司指出汽車業務有所改善。另一方面，意法半導體則公布優於預期的汽車需求，並表示今年來自汽車產業的營收預期將成長最高達14%。

摩根士丹利分析師科祖霍夫在財報公布前的報告中指出，中國大陸電動車製造商需求增加，可能成為推升恩智浦業績的因素。