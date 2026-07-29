快訊

上海團遭禁陸委會稱沒申請 林奕華：送公文被告知「不讓他們進台灣」

十指緊扣！「微風女神」郭源元與同性網紅Yin甜蜜放閃 經紀人回應了

不是只有多動腦！醫推薦6個護腦習慣：睡7小時、重訓都上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

AI資料中心建設推升金屬需求 力拓獲利大增43% 股利創4年最高

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI資料中心建設推升金屬需求，帶動力拓上半年獲利大增43%，期中股利創2022年以來最高。路透
AI資料中心建設推升金屬需求，帶動力拓上半年獲利大增43%，期中股利創2022年以來最高。路透

AI資料中心建設推升金屬需求，加上商品價格上漲及削減成本見效，全球第二大礦商力拓集團（Rio Tinto）公布亮麗財報：上半年基本獲利大增43%至68.5億美元，自由現金流成長75%至38億美元，期中股利也提高43%至每股2.11美元，創2022年以來最高。財報公布後，力拓在雪梨掛牌的股價早盤上漲逾5%。

力拓表示，商品價格上漲為獲利挹注36億美元。其中，供應中斷及AI資料中心擴建帶動需求，推升銅價今年來上漲約10%。

該公司上半年透過提高生產效率節省8.7億美元，預計年底前效益將增至18億美元。執行長Simon Trott表示，去年啟動的成本改革已開始見效，未來還有更多節省空間。相關措施包括運用數據與AI開發蒙古地下銅礦，以及提高澳洲鐵礦砂業務的可靠度。

Trott去年8月接掌力拓後，推動精簡組織及出售非核心資產，計畫今年出售鈦金屬與硼酸鹽等事業，籌資50億美元。他表示，出售進度符合預期，但未透露具體時程。

銅、鋁與鋰業務占力拓上半年稅息折舊及攤銷前獲利57%。相較之下，加拿大業務問題拖累鐵礦砂獲利下滑2%。鐵礦砂價格上半年大致持穩，抵銷中國需求停滯、美國關稅及中東衝突的影響。

Trott指出，Meta、Alphabet等大型雲端業者明年可能合計投入1兆美元興建資料中心，將大量消耗銅、鋼、鋰和鋁。力拓也持續擴建蒙古Oyu Tolgoi銅礦，並尋求長期開發美國亞利桑那州Resolution銅礦。

財報 股利

延伸閱讀

帶動記憶體股盤後反彈！希捷財報亮眼盤後大漲6% 喊AI需求旺到2027

AI軍備賽代價浮現 輝達、Alphabet等科技巨擘信用避險成本創新高

AI投資疑慮衝擊晶片股 蘋果超車輝達重登市值王

整理包／為何晶片股一片慘跌？五大因素掀讓AI寵兒變AI大問號

相關新聞

韓股再崩5%！SK海力士重摔近9%

中東地緣政治緊張升溫，加上AI支出疑慮再起，南韓股市今日再遭沉重賣壓。KOSPI指數繼前一日重挫10.84%後，周三盤中再跌5%至5,716.92點，成為亞洲跌勢最重的主要股市。

失控AI又出事！OpenAI代理再度爆發自動駭客入侵事件

OpenAI一個AI代理本月稍早入侵新創公司Hugging Face系統後，也入侵了科技公司Modal一家客戶的系統。

恩智浦財報高於預期 盤後仍挫3% 不敵晶片股低迷氛圍

車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）雖然提出整體偏向樂觀的本季財測，但仍無法讓投資人感到驚艷，股價在周二（28日）收盤後挫跌3%，是晶片業疑慮加深的最新跡象。

AI資料中心建設推升金屬需求 力拓獲利大增43% 股利創4年最高

AI資料中心建設推升金屬需求，加上商品價格上漲及削減成本見效，全球第二大礦商力拓集團（Rio Tinto）公布亮麗財報：上半年基本獲利大增43%至68.5億美元，自由現金流成長75%至38億美元，期中股利也提高43%至每股2.11美元，創2022年以來最高。財報公布後，力拓在雪梨掛牌的股價早盤上漲逾5%。

赴港IPO前夕 Shein披露美業務接受FTC調查 恐影響財務表現

中國大陸快時尚電商平台Shein（希音）近日表示，旗下美國業務正接受美國聯邦貿易委員會（FTC）調查，但並未說明FTC正在調查的具體內容。Shein表示，若調查結果要求公司支付相關款項，可能對財務狀況及營運成果造成重大不利影響。

韓股開盤反彈！SK海力士由黑翻紅勁揚5% 表示未見到AI投資減緩跡象

南韓股市開盤後勁揚，投資人把關注焦點轉向SK海力士財報的亮點，逆轉了最初對該公司營業利益「僅」年增逾557%並低於市場預期的失望反應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。