韓股再崩5%！SK海力士重摔近9%

中東地緣政治緊張升溫，加上AI支出疑慮再起，南韓股市今日再遭沉重賣壓。KOSPI指數繼前一日重挫10.84%後，周三盤中再跌5%至5,716.92點，成為亞洲跌勢最重的主要股市。

韓股跌勢主要受到半導體權值股拖累。SK海力士上季營業利益雖大增557%，仍不及市場的高度期待，股價下跌近9%。SK海力士與三星電子合計占KOSPI權重逾半，晶片股走弱因而放大大盤跌幅。

這波賣壓延續美股晶片股前一日的頹勢。費城半導體指數周二重挫4.5%，美光大跌8.9%，SanDisk跌幅更達14.3%。投資人日益懷疑，科技巨擘投入數千億美元發展AI，能否帶來合理回報，資金因而加速撤出半導體與記憶體股。

另一方面，美軍表示，已攔截伊朗對駐中東美軍發動的突襲並予以反擊，打破數日平靜。市場重新擔憂荷莫茲海峽航運及能源供應受阻，布蘭特原油上漲逾4%至每桶約87.50美元。

油價反彈可能加重通膨壓力，美國10年期公債殖利率升至4.62%。投資人在聯準會（Fed）利率決策前夕，重新評估意外升息的可能性，市場風險偏好進一步降溫。