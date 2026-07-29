赴港IPO前夕 Shein披露美業務接受FTC調查 恐影響財務表現

中國大陸快時尚電商平台Shein（希音）近日表示，旗下美國業務正接受美國聯邦貿易委員會（FTC）調查，但並未說明FTC正在調查的具體內容。Shein表示，若調查結果要求公司支付相關款項，可能對財務狀況及營運成果造成重大不利影響。

路透報導，Shein在提交香港交易所的文件中表示，公司正配合FTC調查。Shein指出，無論調查最終透過和解或其他方式解決，都可能要求公司支付「重大金額」，並可能對集團財務狀況及營運表現造成重大不利影響。

FTC發言人於當地時間28日證實，該機構正在對Shein展開消費者保護調查。《信報》指出，FTC主要負責執行美國針對不公平及欺騙性商業行為的相關法律，過去曾調查涉及壓制負面評論、隱藏費用或誤導性定價、運輸和退款流程，以及隱私和資料相關問題等案件。

另據美國財經媒體CNBC報導，FTC過去曾調查涉及「暗黑模式」（dark patterns）的消費者行為。FTC將其定義為企業透過設計技巧和心理策略，例如預先勾選選項、難以查找及閱讀的資訊揭露，以及令人困惑的取消訂購政策，引導消費者做出可能犧牲金錢或資料的決定。

報導指出，Shein在應用程式中採用倒數計時、遊戲化折扣及限時促銷等方式，營造消費緊迫感並促使消費者消費。FTC在2022年發布的暗黑模式報告中，也將倒數計時列為常見案例之一。

此外，Shein近年也因供應鏈及商業模式受到美國等地關注。路透指出，Shein原規劃赴美國及英國上市，但供應鏈風險披露成為上市計畫的重要障礙，後續轉向香港IPO。1名知情人士表示，中國大陸監管機構曾反對上市文件將維吾爾族強迫勞動列為潛在風險。

Shein持續否認供應鏈存在強迫勞動。公司去年致函英國國會議員時表示，在英國政府質疑其勞動條件及供應鏈管理後，Shein於2023年及2024年供應鏈中，每年各發現2起童工案例。

此外，Shein近年也面臨美國政府審查。公司去年支付70萬美元，與美國加州4個郡因運輸延誤提起的訴訟達成和解；美國德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）去年12月也表示，正在調查Shein供應鏈及製造相關作法。

正籌備在香港上市的Shein，其最新財務資料顯示，美國取消小額包裹免稅政策後，公司銷售成長放緩，加上1筆一次性會計費用影響，今年第1季由盈轉虧，淨虧損達9,900萬美元（約新台幣32億元）。Shein曾因精簡營運模式受到市場關注，2022年一輪募資中估值接近1,000億美元。