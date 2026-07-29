快訊

林志玲放天燈遭檢舉！平溪鐵道恐成「觀光陷阱」 在地盼修法

台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

熊本強震罹難者增至13人！永旺翻新開幕才1個多月 震後爆炸化瓦礫

聽新聞
0:00 / 0:00

失控AI又出事！OpenAI代理再度爆發自動駭客入侵事件

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
OpenAI一個AI代理連環爆出入侵系統事件。路透
OpenAI一個AI代理連環爆出入侵系統事件。路透

OpenAI一個AI代理本月稍早入侵新創公司Hugging Face系統後，也入侵了科技公司Modal一家客戶的系統。

雲端開發平台Modal的共同創辦人暨技術長巴布納（Akshat Bubna）表示，這個AI代理入侵了一個由Modal 為客戶運作、被俗稱「沙盒」的隔離測試環境。這家客戶建立了一個對外公開的介面，讓任何網路使用者都可以透過該介面，在這個沙盒中中執行程式碼。

巴布納表示：「這個公開介面遭到失控的AI代理利用。但Modal自身的平台並未遭到入侵。」

OpenAI不願對此事發表評論。稍早被入侵的新創公司Hugging Face先前曾在部落格中表示，OpenAI的AI系統先入侵了一個架設於第三方基礎設施上的沙盒，接著再以此作為跳板發動更大規模的攻擊，但當時並未點名該第三方業者。

上周，OpenAI震驚資安界，坦承公司在測試一組先進AI模型能力時，意外駭入了Hugging Face的系統。為了測試AI的網路攻擊能力，OpenAI 當時刻意降低了模型的安全防護限制措施。

路透周二稍早率先報導，Modal的一家客戶也遭到入侵。

自從承認這起駭客事件後，OpenAI遭到不少資安專家批評，認為該公司在進行AI網攻能力評估時，應採取更嚴密的安全防護措施。

網路安全公司Netskope執行長貝里在受訪時表示：「如果你是威脅研究人員，想要研究威脅，你不會把惡意程式放出去，任由它隨意行動。這樣的系統怎麼可能沒有被限制在一個真正安全的沙盒裡？」

先前的事件發生後，OpenAI已承諾，未來將加強AI模型訓練與安全評估過程中的防護措施，以避免類似事件再次發生。

駭客 OpenAI

延伸閱讀

OpenAI測試失控發動網攻引疑慮 阿特曼與黃仁勳將會美參院高層

輝達攜手業界 成立開放安全 AI 聯盟

ChatGPT之後是AGI？ 一文看懂通用人工智慧與AI代理的關鍵差異

美企投資 AI …燒錢變撙節 部分業者改用陸平價模型止血

相關新聞

失控AI又出事！OpenAI代理再度爆發自動駭客入侵事件

OpenAI一個AI代理本月稍早入侵新創公司Hugging Face系統後，也入侵了科技公司Modal一家客戶的系統。

赴港IPO前夕 Shein披露美業務接受FTC調查 恐影響財務表現

中國大陸快時尚電商平台Shein（希音）近日表示，旗下美國業務正接受美國聯邦貿易委員會（FTC）調查，但並未說明FTC正在調查的具體內容。Shein表示，若調查結果要求公司支付相關款項，可能對財務狀況及營運成果造成重大不利影響。

韓股開盤反彈！SK海力士由黑翻紅勁揚5% 表示未見到AI投資減緩跡象

南韓股市開盤後勁揚，投資人把關注焦點轉向SK海力士財報的亮點，逆轉了最初對該公司營業利益「僅」年增逾557%並低於市場預期的失望反應。

帶動記憶體股盤後反彈！希捷財報亮眼盤後大漲6% 喊AI需求旺到2027

硬碟製造商希捷科技（Seagate）公布上季營收與獲利雙雙優於華爾街預期，帶動股價在周二盤後大漲超過6%，為近期的記憶體與儲存業者股價反彈帶來一線希望。

SK海力士獲利暴增557%但仍遜預期！ADR盤後再挫5%

南韓記憶體大廠SK海力士上季營業利益成長557%，但增幅低於預期，加深市場對帶動半導體產業的AI熱潮可能正在降溫的擔憂。財報公布後，SK海力士ADR盤後下跌約5%至123.7美元。

台積電ADR跌1.7%、聯電猛摔9% 日月光也重挫

台股ADR周二（28日）收黑，台積電ADR收盤下跌1.7%，報每股392.31美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,542.13元，較台北交易股票溢價率為11.50%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。