韓股開盤反彈！SK海力士由黑翻紅勁揚5% 表示未見到AI投資減緩跡象

南韓股市開盤後勁揚，投資人把關注焦點轉向SK海力士財報的亮點，逆轉了最初對該公司營業利益「僅」年增逾557%並低於市場預期的失望反應。

南韓Kospi指數盤初一度上漲超過3%，稍後漲幅收斂至1%左右；日本股市也穩步走高，日經225指數上漲近1%。

SK海力士在首爾交易的股票於開盤後由黑翻紅，盤中上漲達5%，三星電子一度漲4.5%。

三星電子在公布財報後的會議上表示，沒有見到AI投資減緩的跡象，而且持續見到來自客戶的「如爆炸般」的需求，該公司對AI相關需求在中長期維持強勁保持信心。

交易人士可能認為，周二市場的大跌已經提前反映最壞情況，因此趁勢回補股票。不過，市場情緒仍將維持緊繃，因為原油價格反彈，加上聯準會（Fed）即將開會，未來可能轉向更鷹派立場，都可能再次對市場帶來壓力。