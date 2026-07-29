帶動記憶體股盤後反彈！希捷財報亮眼盤後大漲6% 喊AI需求旺到2027

硬碟製造商希捷科技（Seagate）公布上季營收與獲利雙雙優於華爾街預期，帶動股價在周二盤後大漲超過6%，為近期的記憶體與儲存業者股價反彈帶來一線希望。

希捷周二（28日）公布，在截至6月止的一季，營收達36億美元，較去年同期大增48%，高於FactSet分析師平均預估的35億美元。經調整後每股盈餘（EPS）為5.71美元，同樣優於市場預估的5.10美元。

希捷執行長莫斯利（Dave Mosley）在聲明中表示：「我們的表現是由雲端資料中心需求強勁，以及我們有紀律的執行力帶動。我們預期這股成長動能將延續至2027年。」

莫斯利也指出，隨著AI持續推動資料量爆炸式成長，公司預期「大容量儲存」產品將維持長期且穩定的需求。

希捷表示，在截至6月底止的2026財政年度全年營收達122億美元，年增34%，高於FactSet預估的120億美元。此外，全年創下31億美元自由現金流的新紀錄。

財報公布後，激勵希捷股價在周二盤後大漲超過6%，自正常交易時段收盤大跌8.5%的頹勢反彈。

其他儲存與記憶體類股也同步受到激勵，從收盤重挫的頹勢反彈。威騰電子盤後上漲近3%（周二收盤跌 6.9%）、Sandisk盤後上漲2%（收盤跌14.3%）、美光盤後上漲1.4%（收盤跌 8.8%）、SK海力士ADR：盤後上漲4%（收盤跌8.9%）。

美國記憶體與儲存類股周二普遍下跌，主因市場對中國大陸半導體技術快速進步感到擔憂。

中國記憶體製造商長鑫存儲周一上海上市，緊接著資訊科技媒體The Information報導，一家中國國家支持的半導體設備公司已開始量產深紫外光（DUV）微影機，將供應中芯國際、華虹半導體（Hua Hong）等中國晶圓代工廠使用。受此消息衝擊，南韓記憶體雙雄股價周二重挫。

Defiance ETFs投資長Sylvia Jablonski表示：「市場目前反應的是這些事件背後的戰略意義，而不是短期的商業影響。」她指出，中國在 DUV 微影設備上的進展，再次顯示美國出口管制反而正在加速中國發展半導體自主能力，這將是未來值得持續關注的長期趨勢。

不過，她也提醒投資人：「投資人應該區分中國科技競爭力的長期提升，以及對美國領先半導體企業短期獲利能力的立即威脅。兩者並不能劃上等號。」

這代表著，雖然中國技術進步可能改變未來競爭格局，但現階段尚不足以立即削弱美國半導體龍頭公司的獲利能力。