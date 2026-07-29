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SK海力士獲利暴增557%但仍遜預期！ADR盤後再挫5%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SK海力士上季營業利益成長557%，但增幅低於市場預期。路透
SK海力士上季營業利益成長557%，但增幅低於市場預期。路透

南韓記憶體大廠SK海力士上季營業利益成長557%，但增幅低於預期，加深市場對帶動半導體產業的AI熱潮可能正在降溫的擔憂。財報公布後，SK海力士ADR盤後下跌約5%至123.7美元。

這家輝達（Nvidia）關鍵供應商周三公布，截至6月第2季營業利益為60.5兆韓元（420億美元），低於分析師平均預估的64.2兆韓元。營收為79.3兆韓元，也不如市場平均預估的83.9兆韓元。

SK海力士表示，已與約10家客戶簽訂多年期合約。由於一次性投資收益挹注，淨利激增1,242%，高於市場預期。

SK海力士先前超越三星電子，在炙手可熱的AI記憶體領域取得領先地位。但隨著市場日益懷疑龐大支出能否支撐高估值，該公司市值自6月以來已蒸發超過5,000億美元。科技公司負債水準不斷攀升，也加重投資人疑慮。SK海力士等企業的槓桿規模不斷增加，加劇南韓股市波動，使該公司市值約一個月內縮水45%。

eToro亞太與中東首席分析師Josh Gilbert表示：「當你是輝達晶片所需高頻寬記憶體的主要供應商，AI熱潮會直接反映在你的獲利上。這意味市場不太可能只關注表面的財報數字，更大的問題是，利潤率和財測能否支撐近期的股價表現。」

投資人擔心，晶片成本飆升可能引發整體經濟放緩，推升電子產品價格，並促使製造商減產個人電腦和智慧手機等裝置。包括未來資產證券（Mirae Asset Securities Co.）在內的多家券商，近幾周已下調SK海力士第2季獲利預估，理由是晶片平均售價增幅趨緩。

晶片製造商反駁此一看法，表示長期而言，需求預料仍將超過供應。他們指出，雲端服務供應商等客戶正在增加記憶體訂單，帶動出貨量和利潤率同步走高。SK海力士執行長郭魯正（Kwak Noh-Jung）本月稍早接受彭博訪問時說，目前困擾電腦、汽車及裝置製造商的嚴重記憶體短缺問題，可能持續到2030年之後。

SK海力士與三星、美光（Micron Technology）共同主導全球記憶體供應。近年來，這三家公司逐步將產能轉向輝達AI加速器所使用的高頻寬記憶體，導致傳統記憶體供應趨緊。

SK集團上周與輝達簽署合作協議，雙方表示，相關交易總值可能超過5,000億美元。

輝達執行長黃仁勳受訪表示，這個數字包括輝達採購記憶體晶片的支出，以及購買超級電腦的金額。

SK海力士 海力士 Nvidia

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