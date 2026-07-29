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台積電ADR跌1.7%、聯電猛摔9% 日月光也重挫
台股ADR周二（28日）收黑，台積電ADR收盤下跌1.7%，報每股392.31美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,542.13元，較台北交易股票溢價率為11.50%。
聯電跌重挫9%，日月光也大跌逾7%。
道瓊工業指數28日收盤上漲537.24點，漲幅1.03%，收52,747.32點；標普500指數上漲15.60點，漲幅0.21%，收7,428.78點；那斯達克指數下跌55.17點，跌幅0.22%，收24,876.91點。
費城半導體指數挫跌519.20點，跌幅4.49%，報11,035.68點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 549.66 -7.17 554.00 -0.78
中華電 CHT 140.10 +0.37 141.00 -0.64
台積電 TSM 2,542.13 -1.70 2,280.00 11.50
聯電 UMC 112.49 -9.01 113.50 -0.89
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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