美股收盤／標普500小漲 美光慘摔費半大跌逾4% 資金輪動至非科技股

美股四大指數周二（28日）漲跌互見，標普500指數小幅收漲，但費城半導體指數大跌超過4%，波音和可口可樂上漲，蓋過晶片股大跌的影響。與此同時，投資人等待蘋果及其他科技公司本周稍晚公布財報。

道瓊工業指數28日收盤上漲537.24點，漲幅1.03%，收52,747.32點；標普500指數上漲15.60點，漲幅0.21%，收7,428.78點；那斯達克指數下跌55.17點，跌幅0.22%，收24,876.91點。

費城半導體指數挫跌519.20點，跌幅4.49%，報11,035.68點，指數較6月22日創下的紀錄收盤高點已下跌約25%，但2026年迄今仍上漲56%。

記憶體類股跌勢居前，美光重挫8%，Sandisk更大跌超過14%。

本月全球市場走勢震盪，投資者擔心Alphabet、微軟、亞馬遜及其他科技巨頭為爭奪新興AI技術的主導地位，可能在資料中心方面投入過度。

Apollo全球管理公司首席經濟分析師斯洛克表示，超大規模雲端服務業者的預期支出成長超過預期現金流成長，加劇投資人對資本支出何時能夠轉換為利潤的擔憂。

微軟在周三財報發布前上漲1.1%，亞馬遜在周四財報發布前下跌0.2%。

蘋果上漲近1%，報340.08美元，盤中一度上漲至342.89美元，推動公司市值首次短暫升至5兆美元。蘋果將於周四公布財報。

標普500醫療保健類股上漲2.4%，主要消費品股上漲2%，材料類股上漲1.7%。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield表示：「投資人轉向這些非科技類股票的背後原因是什麼？部分原因在於價值。國內生產毛額（GDP）表現穩健，勞動力市場繼續平穩運行，而且不少領域都有跡象顯示消費者支出正在重新加速。」

可口可樂躍升5%，此前這家飲料公司上調年度營收和利潤預測；波音急升4.8%，這家飛機製造商的扭轉虧損計畫取得進展，並實現正自由現金流。

聯準會將於周三公布利率決議。芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，交易者認為聯準會維持利率不變的機率為71%，升息1碼的機率為29%。

升息可能進一步對日益依賴債務融資的AI公司帶來壓力。