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市場對AI熱潮疑慮加深 美股收盤走勢不一 費半指數大跌4.49%

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

市場對今年來率股市屢創新高的人工智慧（AI）熱潮疑慮加深，科技股賣壓應聲加劇，華爾街股市今天收盤走勢不一，其中費城半導體指數重挫逾4%。

道瓊工業指數上漲537.24點或1.03%，收報52747.32點。

標普500指數小幅上揚15.60點或0.21%，收在7428.78點。

那斯達克指數下挫55.17點或0.22%，收24876.91點。

費城半導體指數大跌519.20點或4.49%，收11035.68點。

美股 道瓊工業指數 費城半導體

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