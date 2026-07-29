蘋果市值觸及5兆美元 繼輝達後史上第二家

蘋果（Apple）股價在今天美股盤中上漲1.77%，觸及342.89美元高點，市值達到5兆360億美元，繼人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）後成為全球第二家抵達此里程碑的企業。

路透社報導，蘋果尾盤漲幅收斂至0.72%，來到339.33美元，市值回落至4.98兆美元；輝達今天小幅上揚0.25%，收報197.01美元，市值達4.78兆美元。

輝達自2025年6月起穩居全球市值最高企業寶座，也是史上首家站上5兆美元市值的公司。不過，蘋果在本月稍早取代輝達，重返全球市值龍頭寶座。

蘋果受惠於產品需求強勁，以及決定不參與當前大型科技公司正在進行的AI投資競賽；這類競賽正在消耗蘋果競爭對手的現金流並造成龐大債務壓力。

蘋果股價今年來上漲約25%，表現優於輝達、臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet以及微軟（Microsoft）等美股「科技7巨頭」（MagnificentSeven）其他成員。蘋果仰賴Google的AI技術推出新版Siri等新服務，從而避開與資料中心投資大增相關的巨額基礎設施成本。

蘋果預計美東時間30日盤後公布年度第3季財報，外界預估蘋果上季營收將比去年同期成長15%。