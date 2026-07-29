快訊

建築碎片噴散…熊本強震後永旺商場坍塌 爆炸瞬間影像曝光

餘震不斷…熊本7.1強震商場爆炸坍塌員工失聯 恐多人死傷

民法手足特留分刪除！預立遺囑 減少家人爭產糾紛

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果市值觸及5兆美元 繼輝達後史上第二家

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

蘋果Apple）股價在今天美股盤中上漲1.77%，觸及342.89美元高點，市值達到5兆360億美元，繼人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）後成為全球第二家抵達此里程碑的企業。

路透社報導，蘋果尾盤漲幅收斂至0.72%，來到339.33美元，市值回落至4.98兆美元；輝達今天小幅上揚0.25%，收報197.01美元，市值達4.78兆美元。

輝達自2025年6月起穩居全球市值最高企業寶座，也是史上首家站上5兆美元市值的公司。不過，蘋果在本月稍早取代輝達，重返全球市值龍頭寶座。

蘋果受惠於產品需求強勁，以及決定不參與當前大型科技公司正在進行的AI投資競賽；這類競賽正在消耗蘋果競爭對手的現金流並造成龐大債務壓力。

蘋果股價今年來上漲約25%，表現優於輝達、臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet以及微軟（Microsoft）等美股「科技7巨頭」（MagnificentSeven）其他成員。蘋果仰賴Google的AI技術推出新版Siri等新服務，從而避開與資料中心投資大增相關的巨額基礎設施成本。

蘋果預計美東時間30日盤後公布年度第3季財報，外界預估蘋果上季營收將比去年同期成長15%。

輝達 蘋果 Apple

延伸閱讀

AI投資疑慮衝擊晶片股 蘋果超車輝達重登市值王

輝達遭蘋果超車…跌落市值王 單日一口氣蒸發2,500億美元

輝達重挫5%、痛失市值龍頭寶座讓給蘋果 擔保OpenAI爆循環融資疑慮

晶片股賣壓抵銷油價大跌利多 美股漲跌互見靜待科技七雄財報

相關新聞

輝達、Meta大撒幣 衝AI算力

輝達（NVIDIA）傳出斥資500億美元，租用資料中心設施擴大算力，Meta也聯手貝萊德砸140億美元開發資料中心園區，兩大科技巨頭皆採長期包廠模式在德州加碼資料中心，不僅鎖定電力與土地資源，顯然也是回應此時各界對AI泡沫化的質疑聲浪。

澳洲批發電價大幅回落 再生能源、電池成新主力

澳洲上季批發電價幾乎腰斬，再生能源和電池逐步取代全國主要電網中的燃氣發電。

巴菲特指標 透露美股過熱

一項被稱為「巴菲特指標」（Buffett Indicator）的市場估值指標，已飆升至歷史新高，顯示美股估值可能過熱，投資人恐怕正「在玩火」。

古巴攻綠能 解能源問題

美國總統川普今年初曾預言古巴即將垮台，並透過石油封鎖切斷該國的能源命脈，使古巴陷入史上最嚴重的能源危機。但半年多過去，古巴政府仍未垮台，人民靠著電動車、鋰電池、天然氣發電機與太陽能板苦撐待變。

賓士撙節有成 獲利踩油門

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）刪減開支，帶動第2季獲利走升。這個消息激勵該公司28日股價一度大漲5.9%，但中國大陸銷售銳減與競爭壓力猶存，漲幅隨後收斂。

亞馬遜AI模型策略轉彎

消息人士透露，亞馬遜正改變策略，將逐步終結多款自家AI模型，改把人力投入發展新的前沿模型，不再同時投資於文字、圖像、影音等多種模型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。