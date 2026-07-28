聽新聞
0:00 / 0:00
空軍一號改裝成本增 波音第2季虧近139億元大於預期
美國航太業巨擘波音（Boeing）今天公布第2季虧損大於市場預期，因改裝2架美國總統專機的成本增加2億8000萬美元。但波音指出，上季總體營收成長，顯示其扭轉數年頹勢有進展。
法新社報導，波音公布，第2季營收較去年同期成長8%，達到246億美元，歸功於商用飛機交貨量增加，以及國防、太空和安全業務擴張。
但波音全季虧損4億2800萬美元（約新台幣138億6000萬元），雖較去年同期縮小，但高於分析師預期。
波音負責將2架747-8型客機改裝為美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）的VC-25B計畫，在上季虧損2億8000萬美元（約新台幣90億7000萬元）。
波音在新聞稿中說，最新空軍一號相關支出，是花費在生產和認證所需資源增加。
VC-25B計畫一直受延宕及超支所苦。根據2018年簽訂的原始合約，波音應在2024年底交付首架改裝後飛機；但目前進度是要到2028年中和2029年中，才依序交付2架總統專機。
波音另表示，其737 MAX和777型飛機的新機種，與美國航空監管機關的認證工作正按計畫推進。
波音曾說，其中最先推出的737 MAX 7，正處於相關程序的「最痛苦階段」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。