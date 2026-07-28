聽新聞
0:00 / 0:00

空軍一號改裝成本增 波音第2季虧近139億元大於預期

中央社／ 紐約28日綜合外電報導

美國航太業巨擘波音（Boeing）今天公布第2季虧損大於市場預期，因改裝2架美國總統專機的成本增加2億8000萬美元。但波音指出，上季總體營收成長，顯示其扭轉數年頹勢有進展。

法新社報導，波音公布，第2季營收較去年同期成長8%，達到246億美元，歸功於商用飛機交貨量增加，以及國防、太空和安全業務擴張。

但波音全季虧損4億2800萬美元（約新台幣138億6000萬元），雖較去年同期縮小，但高於分析師預期。

波音負責將2架747-8型客機改裝為美國總統專機「空軍一號」（Air Force One）的VC-25B計畫，在上季虧損2億8000萬美元（約新台幣90億7000萬元）。

波音在新聞稿中說，最新空軍一號相關支出，是花費在生產和認證所需資源增加。

VC-25B計畫一直受延宕及超支所苦。根據2018年簽訂的原始合約，波音應在2024年底交付首架改裝後飛機；但目前進度是要到2028年中和2029年中，才依序交付2架總統專機。

波音另表示，其737 MAX和777型飛機的新機種，與美國航空監管機關的認證工作正按計畫推進。

波音曾說，其中最先推出的737 MAX 7，正處於相關程序的「最痛苦階段」。

波音 空軍 美國航空

延伸閱讀

美航空總署：波音數百架737MAX座椅安裝問題須修正

康寧第2季財務表現亮眼 展現升級版躍升計劃執行成果

中光電法說會／受需求遞延、成本上升及國際局勢影響 第2季EPS -0.2元

國防巨擘砸錢力捧新創 全球今年來創投投資額創高

相關新聞

美股早盤／費半重挫5%...指數漲跌互見 康寧瀉18%

晶片股賣壓持續，但投資人轉往財報出色的類股，抵消部分跌勢，美股28日早盤四大指數漲跌互見。

傳Visa裁員約2600人...占全球員工7% 原因曝光

彭博（Bloomberg News）今天引述員工備忘錄報導，信用卡巨擘Visa計劃裁減約7%人力、約2600個職位，以提...

只花38天…那斯達克100跌到逼近修正、SpaceX蒸發五分之一市值

那斯達克100指數連日走低，逼近修正領域，也就是從波段高點拉回10%，反映投資人對晶片股的心態轉變。

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要的

財星雜誌28日刊出介紹台灣伺服器代工大廠緯創並訪問該公司董事長林憲銘的專文。對於川普經常指控台灣「偷走」美國晶片產業一事，林憲銘認為，美國在晶片設施方面的不足，是咎由自取，「是他們不要的，才不是偷，好嗎？（They threw it away. Not Stealing, okay?）」

股市步入全年最艱難階段 策略師：別急著低接

隨著夏末將至，股市正步入歷來年中表現最弱的時期。在近幾周股市劇烈震盪、技術面訊號轉弱之際，策略師指出，未來一個月還有兩項因素預料加重股市下行壓力，投資人若欲低接，或可再觀望一段時日。

亞馬遜重整AI策略 傳將結束多數Nova模型

消息人士透露，亞馬遜改革AI策略，將逐步終結多款自家模型，改把人力投入發展新的前沿模型，不再同時投資於文字、圖像、影音等多種模型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。