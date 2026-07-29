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輝達遭蘋果超車…跌落市值王 單日一口氣蒸發2,500億美元
輝達因傳出洽談為OpenAI提供約2,500億美元融資擔保消息，27日股價重挫5%，市值一口氣蒸發2,500億美元，降至4.77兆美元，被蘋果超越，痛失市值龍頭寶座。
輝達股價27日收跌5%，報每股196.51美元，公司市值降至4.77兆美元，在市值排行榜上落居第二。蘋果股價同日上漲1%，市值達4.95兆美元。
自2025年6月從微軟手中奪下全球市值第一位置以來，輝達一直穩坐全球最有價值公司寶座，並曾於10月短暫突破5兆美元市值大關。
但今年來截至目前，輝達股價累計漲幅為5%，蘋果則累計上漲24%。蘋果之所以表現優於大盤，原因在於投資人肯定其在AI領域採取較保守的資本支出策略，因為蘋果傾向租用AI算力，而不是投入巨額資金自行興建AI基礎設施。
市場質疑，輝達究竟在多大程度上正為自己的客戶提供資金支持，這些客戶在某些情況下，甚至需要依靠輝達的資金支持，才有能力購買輝達的AI晶片。由於投資人擔憂AI基礎建設所需的龐大支出，AI晶片股27日普遍走弱。
D.A. Davidson科技研究主管盧利亞表示：「市場現在認為，只要資本支出出現任何負面消息，對晶片股就是利空。」
隨著投資人紛紛將資金轉向其他類股，雲端軟體巨擘Salesforce股價大漲6.1%、3M、沃爾瑪（Walmart）、麥當勞及美國運通股價也都上漲2%以上。
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