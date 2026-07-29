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越南陸企遭華府抽查

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

彭博報導，美國海關官員已對越南境內和大陸有關的工廠進行抽查，外界擔心白宮可能很快找到理由，對越南加徵更多關稅。

知情人士指出，檢查人員查核文件、原材料來源和生產流程，試圖判定產品出口美國前在越南增加多少價值，也檢視是否涉及軟體智慧財產權侵權。

知情人士表示，這些檢查雖引發美國可能擴大對越南關稅措施的疑慮，但目前尚未發現重大證據，證明中國大陸商品透過越南洗產地。

在美國持續就智慧財產權、產業產能過剩和貿易詐欺向越南施壓之際，越南政府正設法展現已在國內各經濟領域加強打擊相關問題，包括大張旗鼓查扣五萬雙假Nike鞋。

美越雙方數月來一直談判，試圖敲定去年10月達成的貿易架構協議。知情人士向彭博透露，目前這輪談判氣氛緊張，進展困難，原因是雙方無法就轉口和其他非關稅障礙達成共識。

華府要追查的重點是，中國大陸透過越南出口的產品，是否完全未經加工、僅貼上「越南製造」標籤，或者是附加價值極低的產品。美國貿易代表葛里爾本月重申這指控說：「有一種純粹非法出貨，就是他們把貨送到越南，貼上越南製造標籤。」

美國最新5月數據顯示，越南已超越台灣，成為美國單月貿易逆差最大的來源。

越南 華府 中國大陸

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