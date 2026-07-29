輝達、Meta大撒幣 衝AI算力

輝達（NVIDIA）傳出斥資500億美元，租用資料中心設施擴大算力，Meta也聯手貝萊德砸140億美元開發資料中心園區，兩大科技巨頭皆採長期包廠模式在德州加碼資料中心，不僅鎖定電力與土地資源，顯然也是回應此時各界對AI泡沫化的質疑聲浪。

輝達持續積極運用雄厚財務實力，確立在人工智慧（AI）算力市場的核心位置。除了日前為OpenAI提供2,500億美元融資擔保，輝達據了解已簽下德州一座大型資料中心的租約，價值高達500億美元。英國金融時報（FT）引述知情人士報導，輝達將租下開發商Hut 8正在興建、容量達1百萬瓩（GW）的整座設施。這座資料中心將部署數十萬顆輝達圖形處理器（GPU）。

Hut 8則表示，對德州場址的15年租約價值196億美元；若加計續租選擇權，30年總價值將達500億美元。Hut 8只公開把承租方描述為「高投資級別公司」，債券文件則列出包括輝達在內的六家大型科技公司，為允許租用戶。知情人士則直指，輝達就是這座資料中心的承租方。

輝達已斥資數十億美元扶植新一代AI基礎設施業者，例如CoreWeave，協助他們採購並運作輝達的GPU。德州這筆租約則更進一步，親自卡位放置自家晶片的資料中心。

業內人士指出，輝達運用本身財務實力，為自家晶片預先鎖定這座場址，一旦完工，輝達可能把容量轉租給購買輝達GPU、並銷售AI雲端運算服務的「新雲端」（neocloud）夥伴，但如此布局也將加深外界對循環式資金安排的疑慮。

此外，輝達將和AI新創Safe Superintelligence擴大合作，並將投資這家由OpenAI共同創辦人暨前首席科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）自立門戶的公司。彭博引述知情人士報導，輝達投資金額為50億美元，是輝達近年投資AI新創規模罕見龐大的一筆交易。

根據雙方27日發布的聯合聲明，Safe Superintelligence將可使用輝達下一代Vera Rubin平台，以大幅擴充運算能力。

在此同時，Meta與全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）28日宣布，將合作開發並運營位於德州埃爾帕索的一處資料中心園區，該項目開發成本預計約為140億美元。

Meta表示，由貝萊德管理的基金將持有該合資企業80%的股權，Meta則保留剩餘20%的股權。Meta曾表示，計劃到2028年投資6,000億美元建設資料中心。