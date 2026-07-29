賓士撙節有成 獲利踩油門

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）刪減開支，帶動第2季獲利走升。這個消息激勵該公司28日股價一度大漲5.9%，但中國大陸銷售銳減與競爭壓力猶存，漲幅隨後收斂。

賓士28日表示，第2季營收減少3%，但營業利益攀升22%至15億歐元（17億美元），主要是行政和研發費用降低，加上金融服務部門與廂型車的盈餘強健。放眼全年，賓士下調年度營收與交車數量，從持平降至略低於去年，但汽車製造的利潤展望維持不變、仍為3%-5%。

賓士在中國大陸的汽車銷售，上季銳減30%。執行長康林松承諾，會有更多削減支出的舉動，來支撐報酬。該公司力圖進軍更高檔的汽車市場，因而更加仰賴中國富裕買家，但此時中國經濟卻失去動能。大陸民眾是賓士高階車款S-Class與Maybach的主要買主。

受此影響，賓士經調整後的汽車製造營業利益年減26%至9.09億歐元，車輛平均售價也下滑4.4%至64,700歐元，凸顯訂價和產品組合轉弱。

需求疲軟之下，德國工廠面臨更劇烈的精簡生產壓力。由於東歐國家成本較低，賓士強化在此區生產，擴大匈牙利與波蘭工廠。執行長康林松說：「必須繼續全力縮減成本，維持產品的價格競爭力」。對於中國車廠大舉搶攻歐洲市場，他說陸企的主要目標仍是大眾市場，而非賓士鎖定的豪華車市，但不能就此掉以輕心。

德國豪華車廠賓士和BMW等在中國面臨激烈的價格戰，使獲利承壓。這些公司多年來仰賴中國帶動成長、中國也是毛利極高的市場，如今市況改變，業者轉而背負沉重壓力。BMW和福斯（VW）先前均下修年度展望。

福斯旗下的高檔汽車品牌保時捷（Porsche）同日表示，2035年前將裁汰約兩成人力、相當於9,000個職位，以便在需求低迷與競爭激烈之際，推動品牌重整。